El Nou Bàsquet Olesa continua encadenant victòries, aquest cap de setmana davant del Basquet Molins per 66-65. Els del Baix Llobregat nord van haver de sobreposar-se a les baixes de dos dels seus jugadors més importants, Ruben Morales i Albert Fontanals.

Els olesans van anar a remolc gairebé des de l'inici de l'enfrontament, tot i que no impedien que els visitants aconseguissin grans avantatges. Un tercer període en què els locals es van col·lapsar en atac va servir als molinencs per a trencar lleugerament el partit i poder marxar de fins a 13 punts. L'equip olesà es mostrava poc encertat des del perímetre i no trobava situacions clares a l'hora d'atacar el cèrcol, un fet que només els va permetre anotar 4 punts en aquest tercer quart.

Quan l'encert va tornar a estar a servei dels interessos locals, la defensa dels del Baix Llobregat nord es va endurir, circumstàncies que van propiciar que, quan faltaven dos minuts i mig per acabar el partit, el resultat fos d'empat a 60. Els visitants van robar una pilota que els va col·locar 2 punts per sobre amb menys d'un minut pel final del matx. Tot i això, els olesans van saber atacar amb ordre i, Sergi Ala, va anotar un triple que els posava un punt per davant. Una darrera possessió ben defensada per part dels locals, va certificar el vuitè triomf consecutiu. Una victòria que continua posant pressió a l'Alpicat, líder del grup amb un partit guanyat més.