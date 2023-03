Indeturable! El CF Castellterçol va segellar l'onzè triomf consecutiu al grup 6è de la Segona Divisió Catalana Femenina en imposar-se al camp del líder invicte del campionat, la Fundació UE Olot (2 a 3). El matx entre les olotines i les castellterçolenques va generar expectació i la fundació que aplega els equips formatius i femenins de la UE Olot va determinar que el duel es jugués, excepcionalment, al Municipal d'Olot. El conjunt del Moianès va viatjar fins a la capital de la Garrotxa amb tres baixes molt significatives: Carla Masiques i Anna Maria Rojas (per lesió) i Júlia Comellas (per sanció). A més, la golejadora Júlia Catot, amb molèsties, no s'havia pogut entrenar durant la setmana. Tot i això, va formar a l'onze inicial de les visitants.

Les grans dimensions del terreny de joc del Municipal d'Olot van destatorar inicialment les jugadores del CF Castellterçol. Les visitants se sentien incòmodes i desubicades a l'hora de pressionar les amfitriones al seu propi camp i les olotines van adquirir un còmode avantatge a l'electrònic en els primers minuts. Ambdues anotacions van ser conseqüència de dues incursions per la banda culminades amb precises centrades a l'àrea de penal que la local Laia Carreras va aprofitar per batre Desirée Fernández (minuts 3 i 12). El marcador no augurava una victòria de l'equip del Moianès contra una formació que havia guanyat els quinze partits de lliga disputats fins aleshores.

Malgrat tot, les castellterçolenques van trobar el desllorigador per dificultar la generació de joc ofensiu a les olotines. El marcatge individual al qual van sotmetre a partir d'aleshores la mig centre local va obligar el conjunt de la Garrotxa a modificar la via usual amb la qual armava els seus atacs. En contraposició, les prestacions de les visitants van anar in crescendo i, abans del descans, el CF Castellerçol va malbaratar dues ocasions de gol per minimitzar el seu desavantatge.

Les jugadors dirigides per Isidor Nuevo van sotmetre al seu oponent a una asfixiant pressió individual, a la represa. Aquesta opció tàctica va desarmar per complet el joc ofensiu de la Fundació UE Olot i l'extrem esquerra castellterçolenca Nora Rosales va reequilibrar el marcador amb dos inapel·lables xuts creuats des de la frontal de l'àrea de penal (minuts 55 i 76). A més, abans de neutralitzar l'avantatge local, Rosales ja havia gaudit de dues oportunitats més i Júlia Catot havia estavellat una rematada al travesser. Cap de les dues formacions va disposar d'ocasions de gol clares durant el tram final de la confrontació fins que, ja en el temps de recuperació del segon període, va sorgir la figura de Mònica Bacter. La central castellterçolenca es va desfer de l'oposició de dues oponents al centre del camp i va etzibar una gardela indeturable des de 35 metres que va desfermar l'eufòria entre la seixantena de familiars i aficionats que es van desplaçar a Olot per donar suport al CF Castellterçol. El compromís amb l'equip va permetre aquest grup de castellterçolencs viure en directe una victòria històrica.