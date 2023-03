Iturralde González, àrbitre de Primera Divisió durant 17 anys (1995 - 2012), ha revelat en el programa ‘Carrusel Canalla’ de la cadena ‘SER’ que Florentino Pérez el va intentar apartar en una habitació del Bernabéu per demanar-li que «els xiulessin com al Barcelona», com ha informat El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7.

Iturralde González va assegurar que després d’escoltar la petició del president del Reial Madrid li va preguntar si es tractava d’una broma. Davant el «no» de Florentino Pérez com a resposta a la pregunta d’Iturralde González, aquest va donar per finalitzada la conversa. «No m’ha passat més vegades, cap president m’ha ficat en una habitació a part. A mi m’importen els fets. El que em va ficar en una habitació a part va ser Florentino Pérez. No m’he d’amagar. Hi ha un informe del CTA, perquè ho vaig posar en coneixement. Perquè vegin el que és pressionar. No m’amagaré. No hi ha cap àrbitre corrupte, estem per sobre d’això», ha assegurat Iturralde González. Iturralde defensa Clos Gómez L’exàrbitre biscaí ha sortit en defensa de Clos Gómez, director del projecte del VAR i exàrbitre, rere un vídeo de Reial Madrid TV destacant dades i imatges de decisions de l’exàrbitre que suposadament van perjudicar el club blanc durant la seva etapa com a col·legiat. Este es el momento donde Iturralde González nos explica en #CarruselCanalla cómo Florentino Pérez le encerró en una habitación del Bernabéu para presionarle. Dice que lo puso en conocimiento del CTA. pic.twitter.com/v3XfmBPOcn — Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) 13 de marzo de 2023 «Aquest reportatge és mesquí, és indecent. Per Clos Gómez jo poso la mà al foc. Clos Gómez és una persona íntegra que s’ha equivocat 5.000 vegades en contra i a favor del Reial Madrid i només han tret els seus errors. I just han tret els seus errors quan ha presentat la denúncia la fiscalia. I tot això ho permet el seu president, perquè és la seva televisió», ha dit el biscaí. Davant les declaracions d’Iturralde González defensant Clos Gómez i revelant la petició de Florentino Pérez, Reial Madrid TV ha respós amb un altre reportatge. Aquesta vegada amb imatges d’errors de l’àrbitre biscaí en contra dels interessos del Reial Madrid.