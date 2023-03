La primera part de la feina ja està feta, la segona i definitiva començarà d’aquí a un mes i mig amb un al·licient extra: l’espai de treball serà el pavelló del Nou Congost. El primer equip del Manresa Club Bàsquet Femení va lligar aquest cap de setmana la presència a la Final Four de la Copa Catalunya, de la qual la capital bagenca en serà amfitriona els dies 13 i 14 de maig, i el següent pas serà guanyar la semifinal d’aquest torneig perquè la recompensa per als dos finalistes serà el bitllet per a la fase d’ascens a la Lliga Femenina 2, la tercera en la jerarquia del bàsquet estatal.

«El club va fer una aposta forta per intentar tenir, en un termini més o menys curt, l’equip sénior a la Lliga 2», explica el tècnic Gerard Barbé: «van seguir quatre o jugadores de l’any passat i la resta eren noves, i això sempre genera dubtes». El Manresa CBF, però, va començar a rendir molt aviat i va encarar amb garanties l’objectiu d’acabar en un dels quatre primers llocs que donen accés a la Final Four de Manresa. Dissabte, el triomf sobre el TGN Bàsquet per 55-48 va segellar l’objectiu.

«Ens falta un partit abans de Setmana Santa i, després, quedarà un mes per la Final Four, un temps que ens agafarem com una petita pretemporada per afrontar amb garanties la semifinal», afegeix l’entrenador del conjunt bagenc. «La primera plaça és matemàticament possible, tot i que és difícil que el Roser perdi tres partits, a més disposa de l’average favorable», adverteix Barbé, però «acabar segons és factible i ho lluitarem. És important no perdre ritme competitiu».

Una de les claus del curs va ser «entendre que la primera volta era important», apunta el tècnic. «L’equip era molt nou, però vem incidir en la importància de no cedir terreny», indica Barbé. Sobre la gran virtut del grup, posa el focus en «la motivació i l’ambició de les jugadores, la facilitat que han tingut per conèixer-se i integrar-se». En el capítol d’aspectes a millorar anota «la gestió de la pressió, ja que quan hi havia una derrota, dues, el discurs era que calia tornar a guanyar, i això no és fàcil, sobretot en un conjunt amb tanta joventut com el nostre».

Si acaba segon, el Manresa CBF jugarà la decisiva semifinal contra el tercer, una posició ara per ara amb diversos pretendents, com el Premià, la Gramenet i el Tordera. Els dos finalistes de la Final Four accediran a la fase estatal, que es jugarà del 25 al 28 de maig -en seu encara per decidir- amb els equips procedents de la resta de campionats autonòmics. Els 16 participants es repartiran en 4 grups de 4 equips cadascun: els primers pujaran a la Lliga Femenina 2 i els quatre segons s’enfrontaran en dues eliminatòries a partit únic que donaran dues places d’ascens més.