L'any passat va ser la prova que tancava el campionat i aquest serà la inaugural. El Moto Club Baix Berguedà organitza la primera de les proves de l'estatal de Trial1, ja que les altres categories ja es van estrenar fa unes setmanes a La Nucía. Si fa dues temporades, en plena pandèmia, la cursa es va fer a la seva àrea de motor i fa uns mesos a Cal Rosal, ara s'ha triat Gironella com a epicentre de la cursa inaugural per a tots els especialistes estatals, amb l'excepció d'un Toni Bou que ja fa unes temporades que ha descartat els Campionats d'Espanya per centrar-se en els Mundials.

Aquest dissabte es faran unes quantes de les proves, però el plat fort serà diumenge, a partir de les nou, amb la sortida del primer pilot de les categories prinicipals. Els pàdocs i la zona d'entrenament estaran situats a la zona esportiva, al sud del poble, i el voltant de la vila serà on hi haurà les diferents zones, en un recorregut de 9 quilòmetres. En Trial1, el vigent campió d'Espanya, el basc de Gas-Gas Jaime Busto, és qui surt com a favorit. El fet que guanyés, per fi, un títol la temporada passada l'ha hagut de lliberar de pressió. Els seus principals rivals seran el veteraníssim Adam Raga (TRRS), el company de Bou, Gabriel Marcelli (Montesa Honda), el gallec Jorge Casales (Scorpa) i el gironí Jeroni Fajardo (Sherco). Aquest torna a l'estatal després d'alguns anys d'absència, en què es va arribar a proclamar campió de França.