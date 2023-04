L'aposta de Manel Deli per marcar des de l'inici un ritme alt ha tingut la recompensa de la medalla de plata en el campionat d'Espanya de 100 km, que ha tingut lloc avui a Burjassot (València). El fondista de l'Avinent Manresa, vencedor de l'edició del 2021, i el malagueny Antonio Jesús Aguilar (Guadalhorce), detentor del títol assolit l'any passat, edició en que Deli no va participar perquè estava preparant el Mundial (on va quedar vuitè), han protagonitzat un pols de gran nivell que s'ha resolt finalment a favor de l'andalús, cinc anys més jove que Deli. "He sortit a guanyar, però l'Antonio ha estat més ràpid", ha explicat el corredor, que el passat mes de setembre va ser escollit millor esportista de Manresa i que, amb la seva actuació, ha ocupat el primer lloc de la categoria M45.

La prova s'ha disputat en un circuit d'un quilòmetre "amb una rotonda en un extrem i un gir de 180 graus a l'altre, que trencava el ritme", ha comentat Deli. A les 8 del matí s'ha donat la sortida a una cursa que ha aplegat una cinquantena d'homes i dones per afrontar el repte del centenar de quilòmetres. A la duresa intrínseca d'una competició d'aquesta llargària s'hi ha afegit que el traçat "tenia un cert desnivell i s'ha fet dur", així com la calor que s'ha anat imposant a mesura que anava avançant el dia. "Som a València, teníem 25 graus, quan ha sortit el sol hi ha hagut molts abandonaments", ha indicat el manresà.

"Li he dit a l'Antonio que jo ja tinc una marca de 6.30.23 i que volia sortir a millorar-la i fer un nou rècord estatal, que està en 6.23", ha explicat Deli, motiu pel qual ha imprès un ritme molt alt, "de rècord del món fins al quilòmetre 35". Aquesta decisió també tenia un component estratègic. "Erem deu o dotze atletes d'altíssim nivell i he volgut marcar un ritme fort per dir-los que qui em volgués guanyar m'hauria de seguir", ha conclòs el fondista de l'Avinent. El resultat ha estat que "de tota aquesta colla només han acabat quatre".

Deli encapçalava la cursa al pas per la marató, amb 2.35.13, però després Aguilar ha posat una marxa més i s'ha escapat. A l'equador de la cursa, el malagueny ha marcat un parcial de 3.05.04, amb Deli 22 segons per darrera. Finalment, Aguilar ha revalidat el títol amb 6 hores i 27 minuts, i Deli ha creuat la meta amb 6.36.40. "Hem de tenir en compte que la plusmarca d'aquest circuit era de 7.22", ha dit el manresà, deixant constància del valor de les marques assolides pels dos primers classificats.

Per la seva part, Efren Llobet, un altre del trio de representants de l'Avinent Manresa, ha quedat tercera en la categoria M45, la que ha tingut Deli com a campió.

A l'hora d'analitzar el resultat, Deli admet que la participació recent en les 6 hores de Barcelona, a l'estadi Serrahima, li poden haver passat factura. "No havia fet mai dues curses tant juntes, ja que vaig córrer el 4 de març i ara l'1 d'abril, però aquella oportunitat era molt interessant i no la volia deixar perdre", ha admès el bagenc, sense voler, però, que aquest argumentari soni a excusa.

"Ara toca recuperar-se durant un mes", ha comentat Deli després de creuar la línia de meta. "Hi havia un Europeu que al final no es farà, i per això tinc dues opcions, de cara a l'agost o el setembre", ha afegit el manresà: "una possibilitat és intentar millorar la meva marca en un circuit pla, a Suïssa o centreeuropa, un lloc on s'hi estigui fresquet; l'altra opció a la que estic donant voltes és fer el salt a les 12 hores, crec que el rècord d'Espanya és al meu abast". L'important, però, "és recuperar-se i no lesionar-se".