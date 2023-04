El pilot biscaí Jaime Busto està disposat a posar-li molt difícil al pierenc Toni Bou la revàlida del títol mundial, que ha conquerit en les últimes setze edicions del campionat de TrialGP. En la segona prova del certamen celebrada aquest cap de setmana a Portugal, el pilot de Repsol Honda va fer primer en la jornada inaugural i segon en la de diumenge, el mateix que el seu gran rival. Ambdós estan empatats a 74 punts al capdavant de la general.

"En general faig un bon balanç de la cursa", va explicar Bou, que ha sumat dues victòries i dues segones places en les quatre primeres mànegues del Mundial 2023. "Sabíem que avui seria més difícil, que tots els rivals cometrien menys errades i així ha estat", va afegir. El corredor anoienc va comentar que "una errada a la primera volta ha fet penalitzar uns punts, però després hem pogut remontar. A la segona volta estàvem quatre punts per davant i he comès una errada en una zona de riu. La veritat és que anàvem al límit i s'ha escapat per poc", va explicar Bou parlant de la segona jornada.

Després de l'estrena del campionat a Arteixo, els pilots es van trobar a Gouveia un circuit amb unes zones de riu exigents i la dificultat que hi havia trams que relliscaven. Bou va superar tots els obstacles i es va imposar el primer dia amb claredat, fent 26 punts, 13 menys que Busto i amb Marcelli en tercer lloc.

En la segona jornada, Bou va sortir amb convicció i va tancar el pas per les primeres dotze zones d'acció amb 7 punts de penalització. A la segona volta, però, va cometre algunes errades de difícil reparació i es va quedar a un punt de Busto, convertit en alternativa sòlida al regnat de Bou.

La tercera prova del Mundial a l'aire lliure tindrà lloc del 19 al 21 de maig al Japó, on torna el campionat després de tres anys d'absència a causa de la pandèmia.

"La del Japó sempre és una prova especial per al nostre equip, hem aconseguit grans resultats allí i anirem amb moltes ganes, caldrà donar el cent per cent", va afegir Bou.