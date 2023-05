El CB Artés va aconseguir una victòria de mèrit per 78-56, a casa, davant de l'Alpicat, el líder del grup. Els bagencs van dominar des de l'inici el joc, i els lleidatans no es van arribar a posar per davant al marcador en cap moment. La cirereta del pastís al magnífic partit dels artesencs la va posar Roger Portella, que va firmar una gran actuació en el seu darrer partit com a local a l'Esportiu d'Artés.

El partit va tenir en tot moment color local, que des de l'inici del matx va saber trobar bones situacions en atac, que anaven acompanyades d'un gran nivell d'encert. L'excel·lència defensiva local va permetre que aquests imprimissin ritme frenètic al joc que va trencar el partit des de l'inici. Els lleidatans intentaven travar el joc amb alternatives defensives, però els bagencs semblaven tocats per una vareta, i van respondre ràpidament des de més enllà del 6,75. Tot i l'intent de reacció visitant a la represa, els artesencs van aguantar, aconseguint que els 12 jugadors de la plantilla sumessin. En l'última rotació del partit, quan es donava entrada a Roger Portella, l'emoció impregnava l'ambient. Una vegada certificada la victòria, Portella va rebre un emotiu homenatge per part del club: una samarreta i un quadre commemoratiu, que posen el punt final a una llarga trajectòria al club bagenc. Una celebració que el jugador va compartir amb la seva família, l'afició i la resta dels companys d'equip. GRUP VIA CB ARTÉS: Osul 18, Camprubí 4, Ferran Mas 13, Illa 3, Eduard Mas 11 –cinc inicial– Clotet 3, Lozano, Jordà, Cumelles 6, Fornells 3, Portella 12, Sobrevias 5. COCHESINTERNET.NET CB ALPICAT: Codina 9, Codoñer 11, Riu, Garrabe 7, Vallverdú 2 –cinc inicial– Tomaschek 3, Maria, Solosna 10, Elvira 14, Casañe. ÀRBITRES: Toni Gordillo i Rafa Marmol. PARCIALS: 25-7, 37-21 (descans), 62-44, 78-56