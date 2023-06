El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès va aconseguir quatre títols en quatre categories diferents en la segona edició del torneig Vila de Salou, en què va participar amb set formacions. Les altres tres també van aconseguir pujar al podi.

D'aquesta manera, els quatre ors van ser en les categories aleví (sub-13), infantil (sub-15), cadet (sub-18) i sènior. A més, hi haver una plata, per a l'aleví, i dos bronzes, per a l'infantil i el cadet. En sèniors només competia una formació. Hi van prendre part competidors de clubs catalans, del País Valencià i d'Euskadi.

Noelia Jardo, als play-off d'ascens

D'altra banda, la judoka de l'Esport7 Noelia Jardo (-48 kg.) va participar en la lliga estatal de judo per equips, formant part del Centre de Tecnificació Barcelona Nord. Aquesta formació va vèncer un dels tres encontres que va disputar. Jardo, en la seva actuació individual, va empatar dos combats i en va guanyar un altre i va ajudar a l'equip a pujar a Primera Divisió.

Al seu torn, dos dels competidors del centre van participar en la Copa d'Europa de Coïmbra, a Portugal. Àlex Llamas va ser setè en la categoria de menys de 50 quilos. Va ser present en cinc combats i, tot i fer una bona competició, es va quedar a una sola passa de lluitar per la medalla de bronze.

També va ser a la ciutat lusitana Guillem Lozano, en el seu cas en la categoria de menys de 90 quilos. Va començar guanyant el primer combat, però es va lesionar l'acròmion, una part de l'omòplat, quan tenia opcions de medalla.