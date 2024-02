El Covisa Manresa sortirà a jugar aquest dissabte sabent si pot assaltar el lideratge del grup 3 de la Segona Divisió B a la pista del botxí del darrer classificat. L'equip de Paco Cachinero visita Les Corts a partir de les 19.15 hores, quan ja es coneixerà què ha fet La Nucía a la Barceloneta contra un rival perillós, que és cinquè a un sol punt del quart, el Picassent. El Covisa jugarà a la pista d'un conjunt, el barceloní, que va donar la sorpresa la setmana passada vencent en terres alacantines i propiciant que els manresans se situessin a un sol punt del primer lloc. El tercer classificat, el Marlex Mataró, a dos punts dels bagencs, no juga fins diumenge al migdia a casa contra el Cerdanyola.

El conjunt blanc-i-vermell anirà amb tota la plantilla a punt a afrontar aquest partit. Santa, baixa les darreres setmanes, es va provar en l'amistós de dimarts contra el Peníscola (0-3) amb bones sensacions.

Les Corts té un rendiment molt atípic. A casa només ha guanyat un partit dels nou disputats i a fora ha vençut en set dels duels que ha afrontat. Només va perdre el de la primera volta a Manresa per 3-1 i és setè, a sis punts de les posicions que donen accés a les eliminatòries per pujar. De fet, el quart lloc és al que poden aspirar ara mateix els equips que no són els tres primers, ja que entre el Mataró, tercer, i el Picassent hi ha una escletxa de set punts. L'equip que aquest dissabte exercirà de local al pavelló Diagonal Nord només ha sumat sis punts a casa, amb una sola victòria, justament contra els valencians (2-1), tres empats (Industrias B, Natació Sabadell i Mataró) i cinc derrotes.