«Soc un superheroi i un amic dels menuts»

Qui és en Llumet?

La mascota del Bàsquet Manresa. Sóc un Superheroi que anima l’equip i la grada des de la pista i, sobretot, un amic dels menuts.

Quants anys té?

Aquest any en faré 19 ja! Vaig néixer la temporada 2005-2006.

Què l’empeny a ser la mascota?

Em sembla que la meva virtut principal és interactuar amb el sector més jove de l’afició del Baxi Manresa i engrescar-los a que vinguin, animin l’equip i gaudeixin del partit, fer que s’ho passin bé. I animar a que la resta de l’afició passi una bona estona.

Què fa mentre no surt a la pista?

M’estic rere la cistella, com un aficionat més perquè no em vull perdre cap detall del parti. Podria anar a descansar una estona a la zona dels vestidors, però prefereixo viure el partit, estar pendent del resultat i de com juga l’equip.

Quina relació té amb l’afició?

Crec que m’estima. Jo ho percebo així. Sobretot la part més jove i els nens, principalment, que estan encantats amb mi. A més, el club me n’ha fet bufandes i dessuadores, també m’han reproduït en ninot. Els nens que venen al pavelló em busquen. A mi em sembla que la resta de l’afició està contenta quan em veu aparèixer.

Li cal intervenir sovint perquè l’afició animi l’equip?

Depèn del moment del partit. Però tenim una molt bona afició, que pressiona molt l’equip rival i dona molta força als nostres jugadors. Amb la Grada d’Animació al capdavant, que fa molt bona feina. Aconsegueixen que el Congost tingui aquesta màgia tan especial i tan única.

Quina relació té amb els jugadors?

Molt bona, la veritat. Durant el partit estan concentrats a la feina, però quan són al túnel de vestidors o adurant la presentació dels jugadors sí que connectem.

I amb l’entrenador?

I tant, i tant! El Pedro Martínez, per més seriós que sembli, quan te’l trobes pel passadís o fora de la pista és el més simpàtic de tots.

Com ha anat la Copa del Rei de les mascotes?

No gaire bé, la veritat. He perdut l’eliminatòria dels quarts de final contra el Chigui, la mascota del Palència.

Crec que no han disposat de massa temps per prepar-se, oi?

No, hi ha sigut una pena perquè així com l’any passat vam tenir temps per preparar un ball amb les Cheerleaders i entrenar-lo al Cube, a qui els agraeixo molt tota l’ajuda que rebo per muntar les coreografies i la paciència que tenen amb mi, aquest any ha anat tot molt just i vam haver de fer-lo amb un parell de dies. Ens va sortir un ball correcte, però el del Chigui estava més bé, a la gent li ha agradat més, i no passa res. Ja ho tornarem a provar l’any que ve.

Com van triar la cançó?

Aquest any ho van fer diferent. L’any passat ens van donar una cançó específica que anava sobre l’ACB. Vam estar pendents de com aniria aquest any. Al final, ens van passar un llistat de temes i amb el parell de dies que vam tenir de marge, vam triar la cançó i vam muntar la coreografia.

Quan us van gravar?

Durant un dels temps morts del partit contra el Baskonia. Ho van fer des de l’ACB i ells mateixos van triar el segment del ball que es va ensenyar a les xarxes perquè els aficionats votessin quin ball i quina actuació els agradava més.

El seguireu fent?

Sí, sí. Potser canvien la cançó i n’agafem alguna altra que sigui més coneguda.