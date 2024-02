El comitè de Competició de la Federació Catalana de Futbol ha decidit que el partit Pirinaica-San Juan de Montcada de Primera Catalana de futbol masculí, suspes el passat dia 4 al descans, es reprengui a porta tancada i que es jugui tota la segona part de l'enfrontament. La resolució només castiga amb partits el defensa visitant Juan Pablo Amantini, un total de quatre. No en rep cap el davanter de la Pirinaica Soufian Grana, agredit per Amantini per, com demanava el conjunt forà, haver colpejat abans el seu adversari. A més, la Pirinaica rep 300 euros de multa, 150 per no evitar que entrés gent no autoritzada al camp i 150 més per mala conducta de l'equip. El San Juan en rep 190, per a l'equip 150, pel mateix motiu, i 40 per a Amantini.

La resolució explica que l'àrbitre, tal com va explicar Regió7, no va veure qui agredia qui, però que l'observador del partit ja va avisar que Amantini havia iniciat la baralla. La Pirinaica va aportar un video en què es veia el cop del defensa a Soufian, que cau a terra abans que s'iniciï la batalla campal. El San Juan manifestava que els seus jugadors van ser insultats pel públic, sobretot Amantini, que havia jugat temporades enrere al Centre d'Esports Manresa i que, per tant, és força conegut a la ciutat. El club de Montcada argumentava que el seu jugador "va rebre una agressió del dorsal 15 [Soufian] amb el joc aturat, fet que provoca que ambdós jugadors es barallin camí dels vestidors i que el local llanci una puntada voladora al visitant". El comitè diu que "examinat el vídeo respecte de la caiguda [d'Amantini] provocada per [Soufian], i posterior cop de puny, es tracta d'una acció amb pilota en joc i, per la qualitat de les imatges, no es pot determinar que existeixi agressió del local al visitant, motiu pel qual no s'imposa sanció". Tampoc no s'ha acreditat que hi hagués cap puntada voladora. Un cop coneguda aquesta resolució, que pot ser recorreguda a Apelació en tres dies, ara caldrà veure quin dia es juguen els 45 minuts que falten del partit.