Ha mort en Joan Besora Torredeflot, l'entrenador del Bàsquet Manresa que va dur l'equip a la final de la Copa del Rei del 1980 disputada al Ferrol. Besora, que també havia entrenat el Club de Bàsquet Navàs, entitat amb què va estar arrelat fins als seus darrers anys d'activitat, ha mort aquest dimecres al matí a l'edat de 81 anys. Havia nascut a Freixinet de Riner el 26 de desembre de 1942.

Joan Besora Torredeflot va estar tota la vida vinculat al bàsquet, primer com a jugador i després com a entrenador i directiu. Va començar jugant als equips fdel CB Viladomiu Nou, on també hi va fer d'entrenador.

Més tard, va passar als equips base del Manresa Esportiu Bàsquet, i l'any 1978 es va convertir en l'entrenador del primer equip. Va ser-hi fins al desenbre de 1980. En total, va dirigir 56 partits a la Lliga, dels quals en va guanyar 25 (44,6%), dades que el situen entre els principals entrenadors del Bàsquet Manresa, just per sobre de Joan Peñarroya.

La seva fita més important va ser dur l'equip a la final de la Copa del Rei del Ferrol l'any 1980. Van perdre per 92-83 contra el FC Barcelona dels Epi, Sibilio, Solozábal o Guyette. En aquell equip manresà hi havia jugadors tan destacats com Bob Fullarton, Miguel ángel Estrada, Víctor Escorial, Miguelito López Abril, Luis Alcañiz i Àngel Navarro.

Després de ser destituït el desembre de 1980, va passar a entrenar el CB manresa a Segona Divisó, per passar posteriorment al Club Bàsquet Navàs on va fer-hi una llarga i profitosa carrera.

L'any 2018, la Federació Catalana de Bàsquet el va reconèixer com a un dels Històrics del Bàsquet Català per la petjada que ha deixat a l'esport. El reconeixement el va rebre com a representant del CB Navàs.

Persones que el van conèixer, el defineixen com una persona amb molt caràcter, tant dins com fora de la pista.

L'enterrament serà el divendres al migdia a Viladomiu Nou, la colònia tèxtil del Berguedà prop de Puig-reig on Besora havia viscut.