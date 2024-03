Berga ha presentat aquest divendres la Primavera Ciclista del Berguedà, una iniciativa destinada a farcir i a viure amb passió les jornades prèvies a la tornada de la Volta Ciclista a Catalunya masculina a la comarca, amb l'etapa Berga-Queralt del proper 23 de març que segurament decidirà la cursa.

L'alcalde de la ciutat, Ivan Sànchez, i el president del consell comarcal, Ramon Caballé, han presentat un nodrit programa d'activitats que arrencarà dijous vinent, dia 7, amb l'obertura d'un cicle de xerrades a Casserres amb una que durà el nom de "Ciclisme i turisme rural".

La setmana següent, el dia 14, hi haurà una altra trobada al refugi dels Rasos de Peguera amb la temàtica "Cafè, nutrició i ciclisme", seguida d'un sopar amb reserva prèvia. L'endemà, el dia 15, la xerrada "Mirada 360º sobre el ciclisme femení", amb representants del Femme Alt Berguedà, entre d'altres.

Les propostes esportives arribaran el cap de setmana del 16 i el 17. El primer dia, amb la short track, una prova de BTT al passeig de la Pau organitzada per Portal Attack, i l'endemà amb la cronoescalada a Queralt, amb una part del recorregut que la Volta cobrirà només set dies més tard.

També hi haurà activitats obertes a tothom com la transmissió per twitch de l'"A peu de Port" per comentarles tres primeres etapes de la Volta, el dia 20. El dia 22, un sopar popular i durant tot le mes hi haurà una exposició de tots els clubs berguedans al carrer Major. Els carrers de la ciutat també s'ompliran de fotografies de grans dimensions. Els locals cèntrics exposaran una mirada única del ciclisme i la comarca i el Museu Comarcal mantindrà oberta l'exposició "El Kelme, l'equip de Berga".

En l'acte d'aquest divendres s'ha homenatjat Jesús Alsina, que va tenir un paper fonamental en la presència del ciclisme a la comarca durant dècades, i s'ha recordat l'últim final d'etapa a la ciutat amb un missatge enviat pel guanyador d'aquell dia, el mallorquí Antoni Karmany, que ja té noranta anys però que ho recorda tot com si fos avui.