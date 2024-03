El Fruitosenc ha emès un comunicat arran dels fets ocorreguts després del partit contra el Sallent, quan un futbolista i diversos aficionats del club verd-i-blanc van agredir un seguidor del club sallentí. L'entitat santfruitosenca "lamenta i condemna sense pal·liatius els fets d'aquest passat dissabte", i ha anunciat que el jugador que va saltar a la grada i va agredir l'aficionat "ha estat apartat de manera preventiva de l’equip i se li retira la capitania mentre s’aclareixen els fets".

Un cop acabat el partit de dissabte entre els dos equips, que els sallentins van vèncer per 2-1, es va desencadenar una picabaralla al camp que es va poder aturar ràpidament, però que, en canvi, va degenerar en una baralla a la grada, on un grup d'aficionats visitants va agredir un seguidor local, que va caure a terra. Aleshores, un jugador santfruitosenc va saltar a la grada i va agredir-lo amb el peu, causant-li un trau. Entre aficionats d'ambdós clubs i la intervenció de Mossos es va aconseguir aturar la baralla i calmar els ànims. Els Mossos van identificar el jugador i també un jugador local implicat en la primera batussa, però que no va intervenir a la grada.

Des del Fruitosenc asseguren que es refermen "en el seu fort compromís de seguir promovent dins del club els valors que intrínsecament van lligats a l’esport", i li desitgen "una ràpida recuperació" a l'aficionat que va rebre l'agressió.

Tot i això, també demanen al club sallentí "que actuï amb la mateixa contundència amb els membres del seu cos tècnic que van agredir un dels nostres jugadors". "Agressió que va ser la precursora del que després va passar a la grada", asseguren. En el mateix comunicat, lamenten "la inexactitud i les mentides" que s'han difós des d'alguns mitjans digitals. Han anunciat que es reserven la possibilitat d'emprendre accions legals a causa del fet que ho consideren un "atac" a la seva imatge, "en difondre informacions no contrastades i que afecten jugadors del club que en cap cas en van ser partícips".

Finalment, el comunicat, signat per la junta directiva del club, assegura que "el club està treballant en la identificació dels aficionats que van ser protagonistes de la batussa a la grada", però assegura que, "d’acord amb els diferents testimonis obtinguts, que cap d’ells és jugador ni membre del club".