Romeu abandona el Barcelona per iniciar "un nou projecte empresarial"

El vicepresident Eduard Romeu, màxim responsable de l'àrea econòmica del FC Barcelona, ha explicat aquest dijous que renuncia al càrrec per iniciar "un nou projecte empresarial" que té "molta complexitat".

En una compareixença pública sense preguntes, Romeu, visiblement emocionat, ha explicat que la seva nova feina l'obliga a dedicar-s'hi en exclusivitat: "No em permet compaginar-la amb la dedicació absoluta al club”.

A l'acte, celebrat a l'Auditori 1899 de l'Spotify Camp Nou, el ja exdirectiu, que ha estat acompanyat pel president del club, Joan Laporta, ha assegurat que deixa l'entitat amb la "feina feta", si bé ha apuntat que cal posar "punt final" per arribar al "Barça esplendorós" que està convençut que es veurà "a mig llarg termini".

Romeu va prendre la decisió poc després del partit contra el Nàpols (3-1). El Barça es va classificar per als quarts de final de la Lliga de Campions i es va assegurar el pressupostat en aquest concepte per al present exercici econòmic.

"Si no s'hagués guanyat el partit, no hauríem fet res avui perquè no m'agrada marxar dels llocs sense la feina feta", ha explicat l'exvicepresident econòmic de la entitat, que ha admès que aquesta temporada es va disgustar quan el primer equip de futbol perdia algun partit de la 'Champions', ja que “hi havia molts diners en joc”.

I així va ser com l'endemà de segellar el pas a la següent eliminatòria de la màxima competició europea -dimecres- es va reunir amb Joan Laporta i li va presentar la renúncia en una trobada que va qualificar de "distesa".

Abraçada de Laporta amb Eduard Romeu / EFE/Alejandro García

"Aprofitant l'últim escull que ens quedava, que depenia de la pilota i que era l'accés als quarts de final de la Champions, vam consolidar el que havíem pressupostat", ha postil·lat.

Laporta: "Romeu ha estat clau en el rescat econòmica del Barça"

Després del discurs del protagonista de la compareixença, el president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha agraït a Romeu els seus anys de dedicació al club, així com "la seva capacitat i qualitat humana".

"Ha estat una persona clau en el rescat econòmic del Barcelona. Pel seu sentiment culer, és d'aquells actius que t'emportes d'aquí", ha comentat.

Ha lloat el màxim dirigent blaugrana l'"extraordinari treball" realitzat per Romeu i altres membres de la seva àrea "en el pla de viabilitat" que ha permès al club treure poc a poc el cap.

"Tenim la tranquil·litat que si et necessitem, en qualsevol moment, tindrem el teu suport i el teu consell. Has fet un esforç titànic", ha dit Laporta, que ha explicat que com que al club es treballa en equip, les funcions de Romeu seran assumides per les àrees d'economia i finances per diferents executius i directius.

"Em va comentar la seva decisió, em va demanar que li ho posés fàcil i jo havia de respectar la seva decisió. Seguirà vinculat al Barcelona a la Fundació, perquè té una especial sensibilitat en aquest camp", ha afegit el president.

Laporta va comentar que li hauria agradat que Romeu no hagués hagut de prendre decisió, però es va escudar en la visibilitat que dóna el Barcelona a tots els camps.

"Ho ha decidit perquè és una necessitat vital i professional. Havia d'acceptar la seva dimissió i estic content perquè ha fet una feina extraordinària, clau en el rescat econòmic del club i al pla de viabilitat", ha recalcat.

Finalment Laporta ha acomiadatr Romeu assegurant que el Barcelona era casa seva: "Aquest és el teu projecte i com dius, tindrà èxit".