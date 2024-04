L'Egiba afronta a Salt la tercera jornada de la primera fase de la Lliga Iberdrola

El Club Egiba afronta aquest dissabte la tercera jornada de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística femenina, una competició de la qual és el vigent campió. Aquesta trobada té lloc a Salt (Girona) i no té excessiva trascendència classificatòria per al combinat bagenc, ja que va obtenir la classificació matemàtica per a la final després de la segona reunió, que va tenir lloc a Palma de Mallorca.

El combinat bagenc afronta la cita sense la seva millor peça, Laia Font, que es va lesionar en la prova de Baku de la Copa del Món, en la qual participava per intentar arribar als Jocs Olímpics de París. Sense ella, l'Egiba competirà dissabte amb Lorena Medina, Ona Sánchez, Mar Royo, Maria Comallonga, Júlia Garcia i Aura Cots. Tampoc no hi serà la neerlandesa Tisha Volleman, que en d'altres ocasions ha reforçat l'equip.

En la darrera reunió, la de Palma, l'Egiba va quedar davant de Les Moreres, la Salle Gràcia i el Xelska. En la primera de les proves, va ser el Pozuelo l'equip que va quedar en la segona posició, per davant de les barcelonines i les balears. Un dels atractius de la competició de Salt, per tant, serà veure quins tres equips seran els rivals de l'Egiba en la final.