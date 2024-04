El Mundial d'Enduro torna amb tres clares apostes de la Catalunya central

Portugal acollirà aquest cap de setmana i el proper les dues primeres cites de les set que té enguany el Mundial d'Enduro. Catorze proves, dues mànigues per cap de setmana a part dels Super test dels divendres, que han de proporcionar nous campions. A la Catalunya central, tres competidors surten amb grans ambicions en cadascuna de les seves categories.

El surienc Josep García, vigent campió en Enduro1, vol oblidar els accidents que l'han sacsejat a mitja temporada els dos últims anys i proclamar-se, per fi, campió d'EnduroGP. La manresana Mireia Badia, tres vegades subcampiona del món, també vol passar pàgina d'un 2023 en què no va poder participar en totes les proves i repetir el seu màxim o, fins i tot, atacar el ceptre de la imbatible Jane Daniels. Finalment, el nargonès Jaume Betriu, castigat pel físic en la campanya passada, i acabat d'arribar de terres àrabs, intentarà arribar al més amunt possible en la categoria d'Enduro3.

El gran moment de Garcia

Tothom creu que Josep García (KTM) ha de ser campió del món d'EnduroGP un any o altre. De moment, l'infortuni li ha passat massa factura. Fa dues temporades, en el seu retorn al campionat, es va trencar un dit de la mà esquerra a Itàlia i es perdia unes curses determinants a l'hora de lluitar per un trofeu que va anar a la parar a les mans de l'italià Andrea Verona. I l'any passat, tres quarts del mateix, però a Suècia, on es va fer una fractura desplaçada de clavícula en la segona jornada després d'haver guanyat en la primera.

Garcia només es va perdre la segona prova al país escandinau i va córrer minvat en el debut a Eslovàquia. Va ser suficient per apartar-lo d'un títol que, per només 12 punts, va anar a parar al britànic Steve Holcombe. Prou que a Súria van celebrar la victòria en Enduro1, la categoria en què s'estrenava, però ara en volen més.

El bagenc va arrencar el Campionat d'Espanya amb una victòria a Antas, a Almeria. Ara s'haurà de traslladar a Fafe, la localitat veïna de Guimaraes, a l'est de Porto, on arrenca el Mundial. Encara més a l'est, en direcció a la província espanyola de Zamora, hi ha Valpaços, on seguirà el campionat el següent camp de setmana. Després de vèncer va dir que "està molt bé haver arrencat amb victòria només dues setmanes abans de començar el Mundial". Les dues cites lusitanes, que la temporada passada van ser les últimes del campionat, van ser molt productives per a García, ja que hi va sumar els 80 punts en joc. Enguany intentarà fer el mateix. Tindrà l'oposició de Holcombe, que passa d'Enduro 2 a 1, de Verona, i també d'un altre anglès, Brad Freeman, i del neozelandès Hamish McDonald com a grans rivals.

Tornar al podi

En la categoria femenina encara no està clar quantes proves es faran. De moment, se sap que seran les dues portugueses i no es correrà ni a Romania, ni a Eslovàquia. Cal veure què passarà a Itàlia, Gal·les i França. Mireia Badia es va perdre la temporada passada les curses de Finlàndia i Suècia i quan et perds dos caps de setmana de quatre no pots fer gran cosa més que acabar setena, que és el que va passar.

La pilot de Rieju torna a formar part de l'equip estatal i la invencible britànica Jane Daniels tornarà a ser la gran rival de totes. El cap de la formació hispana, Cristóbal Guerrero, deia a la prèvia que "la Mireia ja és tota una veterana al Mundial femení i estem segurs que, si les lesions la respecten, ens donarà moltes alegries".

Mireia Badia vol tornar a fer una passa endavant després d'un complicat 2023 / RFEM

Sense preparació

Qui gairebé no s'ha pogut preparar el Mundial ha estat Jaume Betriu. Tot i això, el pilot de KTM arriba amb molta il·lusió de fer un bon any després d'una temporada marcada per les lesions. De moment, en el principi del 2024 ha corregut el Dakar i al Baja Saudita al costat d'Eduard Pons amb un bugui. A Antas, en l'estrena de l'estatal, va sumar una victòria i un podi en Enduro3, la seva categoria.

Betriu explica que "vinc d'una pretemporada molt atípica, però arribo a Portugal amb menys dolor i més mobilitat. He treballat la musculatura i he fet recuperació d'esquena. Hem fet bons testos i esperem un gran resultat".