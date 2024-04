El San Mauro torna a remuntar un partit i venç el Joanenc amb èpica final (2-1)

El San Mauro tenia ahir una ocasió d’or per distanciar-se en el liderat del segon grup de la Primera Divisió catalana. Davant l’empat a 1 gol de dissabte entre el segon i el tercer classificat, la victòria d’ahir per 2 gols a 1 davant el Joanenc, amb remuntada inclosa, suposava que l’equip de Santa Margarida de Montbui fos encara més líder. Ara, a 4 i 5 punts dels seus perseguidors a només sis jornades per acabar la temporada.

El San Mauro va repetir la gesta de la setmana passada a Castellar, quan va protagonitzar una gran remuntada per 3 a 4 contra el sisè classificat. Aquest cop però, davant el Joanenc, que no havia sumat cap punt en cap de les dues últimes jornades. Els locals van remuntar un primer gol dels bagencs i es van imposar per 2 a 1.

Tot i la diferència de punts a la classificació (30, concretament), la diferència al terreny de joc no semblava la mateixa. Encara que el San Mauro va ser qui més va arribar i proposar durant tota la primera meitat, el Joanenc aguantava el cop i atacava amb perill tot i no trobar porteria.

Va canviar la tendència a l’inici de la segona meitat. L’entrenador del Joanenc, Eloi Euras, va canviar el dibuix i va situar tres centrals a l’eix de la defensa per frenar els dos atacants rivals. El San Mauro posava passades a l’espai constantment i Euras va optar per posar un home més en defensa. Li va sortir bé la jugada. L’equip de l’Anoia semblava tenir més complicacions per crear perill.

El gol del Joanenc va arribar al 54’, en el primer xut a porteria de l’equip. El davanter Daniel Galvan va aprofitar un refús de la defensa en una sacada de banda per ajustar la pilota prop del pal esquerre de la porteria de Caleb Martínez, que no podia fer res per evitar el gol dels visitants.

Una pica-baralla entre Jon Lobo i la banqueta del Joanenc al 63’ va desencadenar l’expulsió de Boubaccarr Djitte i d’un membre de l’staff tècnic dels bagencs i de Jordi Aribau del San Mauro, amonestats prèviament amb targeta groga.

Els dos equips es quedaven amb deu homes. L’expulsió va provocar que es generessin més espais i el San Mauro es va fer amo de la pilota i va ser capaç d’imposar el seu joc.

Al 72’ va arribar el gol de l’empat. El migcampista Bernat Benito, que estava fent un gran partit, va rebre una bona passada a l’esquena de la defensa que li va permetre posar l’empat al marcador.

El partit es va convertir en un intercanvi de cops constant. El Joanenc volia assegurar l’empat i aprofitava les pauses per esgarrapar alguns segons.

Ja en temps afegit l’àrbitre va xiular una falta a favor del San Mauro que va rematar de cap de forma excel·lent Bernat Benito, que va treure les musaranyes de l’esquadra dreta de la porteria de Daniel Baquero. D’aquesta manera Benito sumava el seu segon gol i es convertia en el millor jugador i heroi de la remuntada del seu equip.