Els jugadors de l'Igualada ofereixen l'Europe Cup a la ciutat

Igualada es va aplegar ahir al vespre a la Plaça de l’Ajuntament per rebre els jugadors de l’Igualada Rigat HC, commemorar la victòria a l’Europa Cup i expressar-los que són «L’Orgull de la Ciutat», tal com resava la pancarta que penjava des del balcó de la Casa de la Vila. Feia vint-i-cinc anys que l’Igualada no aconseguia aixecar la copa d’una competició europea, i aquesta concretament, l’antiga copa CERS, encara no l’havia guanyada mai tot i haver-hi estat a prop un parell o tres de vegades. Aquest sentiment d’orgull i de satisfacció, de feina acomplerta i d’un cert alleugiment, es va viure ahir entre els aficionats arlequinats.

L’acte va començar a les vuit tocades. Els aficionats van omplir la plaça de gom a gom a uns jugadors que es van fer esperar. L’autobús amb què van arribar s’anava fent pas entre la gent, que s’anava apartant mentre aplaudia els jugadors, que s’havien tenyit de ros, i al cos tècnic. Van mostrar la Copa al públic i van entrar a l’Ajuntament, on ja els esperava l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i la regidora d’Esports, Patricia Illa, eufòrics encara després d’haver viscut a la Llotja de les Comes el triomf de l’equip d’hoquei de la ciutat.

«Estem més orgullosos que mai de la ciutat. Heu fet feliços a molta gent. Que hagueu guanyat aquesta competició és el millor que li ha passat a Igualada», va explicar un Marc Castells afònic, segurament per les celebracions posteriors a la victòria, als jugadors, cos tècnic i membres de l’Igualada Rigat. I va afegir que «vull donar les gràcies al President i a la Junta directiva del club, perquè sense la vostra feina incondicional això no hagués estat pas possible».

Després va ser el torn del President del club, Manel Burón, que com bé va explicar, «després de catorze anys lluitant hem aconseguit un somni que pensava que no s’acompliria mai. La felicitat que vaig sentir quan va acabar el partit, tot i que em vaig enfonsar entre llàgrimes, va ser increïble. Però no vull que això s’acabi aquí. Hem posat Igualada al mapa europeu i no volem que sigui el final. Seguirem lluitant per guanyar més títols, però no perdrem el nord, hem de seguir amb la feina que estem fent amb la base, que és el més important que tenim».

Per la seva banda, l’entrenador de l’equip, Marc Muntané, va atribuir el mèrit de la victòria als entrenadors de la base. En referència a ells, va explicar que «si aquests nens són tant bons és gràcies a la feina que fan els entrenadors de la base. Són el cor d’aquest club i fan una feina espectacular». Tampoc es va voler oblidar de l’Ajuntament, a qui va voler donar les gràcies per portar la competició a la ciutat. «Em van preguntar si em feia il·lusió que es jugués la final a Igualada. Els vaig dir que si volien que la guanyéssim l’havien de portar, que sinó seria molt complicat. I així ha estat», va concloure.

També va parlar el capità de l’equip, Roger Bars, que en nom de tots els seus companys va explicar que «el que hem viscut aquest cap de setmana no ho oblidarem mai. És el que portàvem somiant des que vam començar a jugar de ben petits. Tothom es mereixia aixecar aquesta Copa després de la victòria, no només jo. Vaig ser l’encarregat i jo la vaig alçar amb tot el meu cor. En nom dels companys, el club i tota la ciutat”.

Acabats els parlaments, els jugadors i membres del cos tècnic van sortir al balcó de l’Ajuntament per dirigir-se als aficionats, que s’esperaven per escoltar-los. Els van poder sentir a tots. President, membres del cos tècnic i cada un dels jugadors es van anar passant el micròfon i van fer els seus agraïments i dedicatòries particulars. No van voler deixar ningú fora de la celebració. «El premi és de tota la ciutat. Tothom ha ajudat a fer això possible», va ser l’agraïment més repetit.