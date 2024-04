Xavi: "Per una decisió arbitral s’acaba la feina d’una temporada"

Acabat el partit, Xavi, que havia sigut expulsat (tercera targeta vermella en aquesta temporada), va tornar a la gespa. Estava traient foc per la boca. Però va tenir temps, això sí, per abraçar-se a Luis Enrique després de l’1-4 que va fer fora el Barcelona de l’elit europea. I això que el partit havia començat de meravella amb el gol de Raphinha. A partir d’aquí, tot es va enverinar perillosament amb l’expulsió d’Araujo, pròleg de l’ensorrament que va acabar amb Lamine Yamal sent substituït perquè entrés Iñigo Martínez.

Va acabar plorant el jove adolescent, mentre Xavi continuava discutint amb Kovacsk, el col·legiat romanès que l’havia enviat al vestidor. Un vestidor del qual va tornar per enfrontar-se a l’àrbitre que ja havia aprofitat la segona meitat per expulsar un dels seus ajudants: De la Fuente, l’entrenador de porters. També va veure la targeta groga Òscar Hernández, que va exercir de segon i de primer, una cosa massa habitual perquè Xavi va veure la vermella a Getafe, després al Metropolitano amb l’Atlètic i a Europa davant el París SG. Massa condemna.

La ira del tècnic

"Tota la feina d’una temporada s’acaba per aquesta decisió arbitral", va dir tremendament enfadat el tècnic blaugrana, abocant tota la seva ira cap al col·legiat romanès. "L’àrbitre ha sigut un desastre. Li he dit que era molt dolent", va revelar Xavi, que va abandonar el vestidor per enfrontar-se al col·legiat. "És una expulsió innecessària. Ha sigut un desastre, acaba l’eliminatòria per complet, és la realitat, marca tant l’eliminatòria que ho hem de dir, no ens podem callar".

No va callar Xavi. "La jugada marca l’eliminatòria per complet. Hi ha una altra eliminatòria. És massa xiular vermella en aquesta jugada. Hi ha un altre partit, una altra eliminatòria. Estic enrabiat", va dir, una vegada i una altra, l’entrenador, dolgut perquè aquesta acció va resultar determinant, segons la seva opinió, per explicar el seu adeu d’Europa. I al ser preguntat sobre si estaria la temporada vinent dirigint el Barça, el tècnic va esquivar donar una resposta concreta: "Jo no soc l’important", va remarcar la nit en què Dembélé va marxar xiulat de Barcelona, però amb el trofeu de millor jugador del partit després de marcar l’1-1 en un error de Cancelo i provocar el penal de l’1-3 en un altre error del mateix Cancelo. "No passa res amb aquests xiulets", va dir l’exblaugrana.

