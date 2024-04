«He entrevistat jugadors de l'NBA sent un noi de Manresa que va començar a crear contingut com a hobby»

Jordi Gálvez (Manresa, 2000) va encertar un triple en crear, l'octubre del 2020, un perfil a TikTok (@justbasket7) per parlar de bàsquet. Aficionat de la disciplina des de ben petit -ha estat soci i jugador dels equips base del Bàsquet Manresa-, el manresà s'ha especialitzat a comunicar l'actualitat informativa de l'NBA als seus més de 380.000 seguidors que aplega el seu perfil. Nominat, enguany, als premis TikTok com a millor creador revelació d'esports de l’Estat, Gálvez ha viscut des de dins partits de l'NBA de la mà de la lliga americana i ha entrevistat cares conegudes del sector.

Què el va motivar a crear un perfil a TikTok per parlar de bàsquet?

El fet de no saber què fer. Estava estudiant ADE i no m'estava agradant. Mentre estudiava tercer de carrera, vaig anar provant coses per tenir un pla B fins que vaig decidir començar a penjar vídeos a TikTok. Al principi, ho feia com a hobby, per passar-m'ho bé. I els primers mesos, sí que és veritat, que no tenia molta repercussió. La gent tampoc estava acostumada a veure bàsquet per TikTok perquè no hi havia ningú més fent-ho. Per tant, era contingut que li havies de dedicar molt de temps i no et garantia poder arribar a molta gent.

Així i tot, en tres anys ha aconseguit 380.000 seguidors. Com ha estat el seu creixement?

Bastant gradual. Hi ha èpoques que puja més o menys i sempre és degut a un vídeo en particular. Sí que és veritat que he sigut bastant constant i això ha estat la clau d'haver arribat fins aquí. La constància ha fet que sempre estigui pujant de seguidors, uns 300 al dia, durant 3 anys i mig. Vaig pujant a poc a poc, però, quan em paro a mirar, m'adono que hi ha molta gent aquí.

Com és el seu dia a dia com a creador de contingut?

Quan vaig començar, durant les classes online, aprofitava un canvi de classe de cinc minuts per gravar un vídeo. En aquell moment no sabia editar, no sabia utilitzar filtres per crear millors vídeos i és quelcom que he anat millorant amb el pas del temps. Mirant-ho amb perspectiva, ara em llevo als matins, em miro algun partit de l’NBA, recopilo tota la informació que ha passat durant la nit i a partir de llavors ho ajunto tot i començo a fer vídeos. La meva feina és fer arribar el que ha passat a l’NBA, a través de recopilar informació, a la gent que acaba de treballar o surt de l’institut i no l’han pogut veure perquè estava dormint.

Quants vídeos publica al dia?

Depen de l'època. Hi va haver un temps que penjava 8 al dia. Ara en penjo entre 4 i 5. L'ideal sempre miro que la mitjana sigui d'uns 5 vídeos al dia.

Viu de crear contingut?

Sí. Soc autònom ara mateix. L'últim any han passat moltes coses, he aconseguit col·laboracions amb marques, que són les que t’ajuden a crear millors vídeos, i monetitzar el meu contingut. Tot i que no siguin grans ingressos, em fa poder viure d'això.

La seva comunitat principal s’aplega a TikTok. Però també té un gruix important de seguidors a Instagram, YouTube i Twitch. Com s’ho fa per gestionar totes les xarxes?

És complicat, perquè al final ho gestiono tot sol. Sí que és cert que seria molt més fàcil poder controlar una sola xarxa, però al final una et dona unes coses i una altra te'n dona d'altres. També reutilitzo algun contingut, perquè les audiències d'una xarxa a una altra són diferents. Genero contingut entre 6 i 9 hores en general i després el distribueixo. No és una feina fàcil: són moltes hores, molta dedicació i al final t'ha d'agradar, perquè no és tot color de rosa.

Hi dedica l’equivalent a una jornada laboral.

Hi ha dies que estic 11 hores amb el mòbil. Òbviament no totes són treballant com a tal, però la gran majoria sí. Depen del dia. També hi ha moltes gestions de factures, reunions, parlar amb representants, pensar idees... Intento sempre tenir el meu temps lliure i desconnectar, però les meves 8 hores no me les treu ningú.

Quina xarxa social és més eficient a l'hora de crear contingut de bàsquet?

YouTube. És una plataforma que et permet crear un tipus de contingut més llarg per crear una comunitat i alhora et permet crear contingut curt per arribar a més gent i explicar als usuaris tot el que està passant en el món del bàsquet. Per tant, és la més completa i a la vegada amb la que pots generar més ingressos. Però a la vegada TikTok et dona una projecció molt àmplia. I també és important Instagram, perquè és on més marques aplega i són les que més paguen. Per això estic a tot arreu, perquè cadascuna m'aporta alguna cosa diferent.

En el seu perfil parla principalment de l’NBA, però també dedica vídeos a altres lligues com l’ACB. Quina prefereix?

M’agraden ambdues, perquè les segueixo les dues. Sí que és veritat que el meu contingut és més de l’NBA, però al final també m'agrada intentar fer arribar a la gent tot el que està passant en el món del bàsquet. I el món del bàsquet no només és NBA, hi ha moltes més coses.

Parlant de l’NBA, com va ser el seu primer contacte amb la lliga dels Estats Units?

Era setembre del 2022. Estava a Barcelona en un esdeveniment de bàsquet de 3x3 i l'NBA era un dels patrocinadors. Tot d’una, se'm va acostar un home amb gorra i ulleres dient-me que era de l'NBA i que s'havien fixat en mi. Els vaig donar el meu contacte i a partir de llavors em van començar a convidar a esdeveniments. Tot es va consolidar fa tot just un any, l'abril del 2023, que em van convidar a l'anunci junior de l'NBA a València, on vaig poder entrevistar a jugadors de l'NBA (LaMarcus Aldrige, Juancho Hernangómez i Amaya Valdemoro) sent un noi de Manresa que va començar a crear contingut com a hobby. Aquell moment va ser un punt de realització de que estava fent les coses bé. De veure que l'NBA m'estava recompensant i volia seguir comptant amb mi.

Què ha pogut experimentar gràcies a l’NBA?

Em van convidar a un partit entre el Cleveland Cavaliers i el Brooklyn Nets a París. A principis d’any també vaig anar a Califòrnia, a través de l’agència «Viajar x Basket», que em va portar per Los Angeles i San Francisco en un viatge tematitzat i en el qual vaig poder visitar els pavellons dels Lakers i dels Warriors.

També va viure la Copa del Rei de Màlaga des de dins.

Sí. L’ACB em va portar a Màlaga per crear contingut. La Copa és un ambient increïble i únic perquè aficions de tota Espanya van a animar. A més vaig tenir l’oportunitat d’entrevistar jugadors del Manresa, com Travante Williams i Brandon Taylor.

A qui li agradaria entrevistar en un futur?

Kevin Duran. Tot i que sent més realistes, m'agrada fer entrevistes que la gent entengui. Creo contingut en castellà i quan el faig en anglès, per molt que fiquis subtítols, és més difícil que arribi a la gent. Tenint en compte que hi ha grans jugadors tant a Catalunya i Espanya, m'agradaria entrevistar els germans Gassol i el Ricky Rubio.

Ja té futurs projectes en ment?

M’agradaria poder tornar a Estats Units i entrevistar jugadors de l’NBA. Vull fer coses que no he pogut fer fins ara, com per exemple: crear el meu propi esdeveniment per tal que la meva comunitat pugui assistir, em pugui conèixer i crear plegats coses xules. La meva intenció és crear també un negoci, tot i que no sé si arribarà per 2024. I, per descomptat, seguir disfrutant i creixent tant com a creador de contingut i com a persona.

