Els àudios del Madrid-Barça: "No tenim cap evidència que la pilota hagi entrat"

"Ho revisarem, César, no deixis servir'. Així comença el missatge dirigit des de la sala VAR cap a l'àrbitre César Soto Grado sobre el gol fantasma de Lamine Yamal del Madrid-Barça d'aquest diumenge i que ha indignat Joan Laporta i Xavi Hernández. Després de repassar les càmeres durant més de dos minuts, arriba un nou i darrer missatge concloent: "No tenim cap evidència que la pilota hagi entrat!”. Fi de la revisió de la jugada de la discòrdia. El gol no puja al marcador.

José María Sánchez Martínez, àrbitre VAR, i l'equip de videoarbitratge van determinar que no podien concedir el gol del davanter blaugrana que el porter Lunin va treure fora de la porteria al minut 28 de partit. Va ser la jugada més polèmica del clàssic, que es va endur el Madrid (3-2). És el que s'escolta al vídeo amb els àudios de més de sis minuts difós aquest dilluns a la tarda per la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF). És una peça audiovisual on es recullen totes les accions polèmiques del matx.

Durant la revisió de la jugada en qüestió, s'escolta el diàleg següent entre l'àrbitre i la sala VAR, amb alguns comentaris intercalats del mateix Soto Grande cap als jugadors:

"No hi ha tecnologia de gol. Aguantem, estan revisant' Esperem el VAR . Potser era gol", comença dient l'àrbitre.

Des del VAR:

"Sergio, atura al moment de contacte quan tingui els guants de Lunin, espera que en fem un 360. El cos de Lunin ens ho està tapant. Aquesta no em val! Aquesta tampoc! Aquesta tampoc! La següent! Aquesta tampoc!".

Soto Grado:

"No tenim gens de pressa, és una decisió molt important. No hi ha gens de pressa".

VAR:

"Confirmem que no hi ha més càmeres. Confirmem!".

Soto Grado:

“El millor és esperar, hem d'esperar!

VAR:

"Cessar, reprendrem amb córner, no tenim cap evidència que la pilota hagi entrat. Reprèn amb córner, no tenim evidències que la pilota hagi entrat".

Fi del debat.

Quant al penal de Cubarsí a Lucas Vázquez, en què sembla que el lateral madridista busca el contacte amb la cama del defensa blaugrana, el diàleg publicat és més breu:

Soto Grado:

"Traveta, traveta, traveta!".

VAR: