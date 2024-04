Laporta no descarta «demanar la repetició» del clàssic pel 'gol fantasma' de Lamine Yamal

En un missatge institucional, Joan Laporta ha criticat el mal ús del VAR durant el clàssic, que va perjudicar el Barça al Bernabéu contra el Madrid (3-2), la derrota del qual li ha costat perdre pràcticament la Lliga perquè es troba ja a 11 punts. I el club blaugrana es planteja «demanar la repetició del partit» pel ‘gol fantasma’ de Lamine Yamal.

«Com a president del Barça vull transmetre la insatisfacció que produeix que un dia després d’un dels partits més importants del futbol mundial, el mal ús d’una eina com és el VAR ens estigui marcant l’agenda», ha dit el dirigent, que ha revelat que el club reclamaria la repetició del clàssic si es confirma que ‘el gol fantasma’ de Lamine Yamal era legal.

«No només vull recollir amb aquesta aparició el malestar dels barcelonistes per la gestió que es va fer del VAR», ha dit Laporta. «Continua provocant confusió i criteris contradictoris segons els partits i segons els equips», ha afegit el dirigent del Barça, considerant que el VAR «infravalora la competició perquè ha d’ajudar al fet que sigui més justa i no a l’inrevés».

En aquest sentit, el president blaugrana ha explicat que en el clàssic «va haver-hi diverses jugades discutibles», però hi ha una «capital» perquè pot influir en el resultat final del partit «Em refereixo al gol fantasma de Lamine i com a club volem tenir la seguretat d’aquesta acció, per la qual cosa requerirem d’una manera immediata al Comitè Tècnic d’Àrbitres i a la Federació espanyola de futbol perquè ens facilitin totes les imatges i àudios d’aquesta jugada».

Amb aquesta informació a la mà, el Barça traçaria la seva estratègia de defensa. «Si el club entén que es va produir un error en la interpretació de la jugada, que és que el pensem, posarem en marxa totes les actuacions oportunes sense descartar, evidentment, les accions judicials que siguin necessàries. En cas de confirmar-se que fos un gol legal demanarem la repetició del partit».

Xavi, disposat a continuar

Joan Laporta probablement no tingui moltes ganes de tornar a veure el Madrid. Almenys, aquesta temporada. Però a qui sí que li queden ganes és a Xavi de seguir en el Barça, tal com ha revelat RAC1. Estaria disposat el tècnic a complir l’any de contracte que li queda, desfent-se així de la paraula donada al gener quan va anunciar la seva marxa al juny, a l’espera de la decisió que prengui el president i si li arriben els reforços que va demanar.

Però el tècnic, que ha perdut els tres clàssics que ha disputat aquesta temporada, està pendent d’una reunió amb Laporta i Deco, el director esportiu, per aclarir definitivament el panorama sobre el seu futur. El que és evident és que al Barça de Xavi no li ha donat, tal com diria Messi, per competir aquest curs, malgrat que el club hi ha invertit gairebé 300 milions d’euros.

Xavi Hernández ha trobat forces, si li porten els reforços que necessita, per seguir a la banqueta, malgrat aquest entorn «tòxic», una de les claus de la seva sortida.