Moeve Fútbol Zone analitza la jornada de lliga i afronta l’equador de la temporada

Moeve Fútbol Zone ofereix avui una nova edició del seu programa d’actualitat futbolística, que s’emetrà en directe a partir de les 16.00 hores, amb una agenda carregada d’anàlisi, debat i connexions en directe per repassar el més destacat del cap de setmana futbolístic.

Moeve Fútbol Zone

Moeve Fútbol Zone

Christian Blasco serà l’encarregat d’obrir el programa del 5 de gener amb la seva introducció editorial, un primer bloc pensat per contextualitzar el moment actual de la temporada i marcar les claus informatives del dia. A continuació, arribarà el torn dels titulars, amb Xavi Espinosa al capdavant del repàs de la jornada, analitzant classificació, resultats i calendari tant de LaLiga EA Sports com de LaLiga Hypermotion.

Moeve Fútbol Zone

El programa pot veure's en totes les capçaleres digitals de Premsa Ibèrica, i en les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.

El bloc central del programa estarà protagonitzat per la tertúlia, amb la participació dels periodistes Albert Fernández i Albert Blaya, que debatran en profunditat sobre la jornada 18 de LaLiga EA Sports. A més, l’anàlisi servirà per fer balanç de com s’arriba a l’equador de la competició, amb l’elecció del millor onze de la primera volta com un dels punts destacats del debat.

L’actualitat també viatjarà fins a Astúries. Des d’allí, Joaquín Alonso, periodista de La Nueva España, analitzarà en directe la situació esportiva del Real Oviedo i el moment que travessa el conjunt blau.

LaLiga Hypermotion comptarà amb el seu espai específic amb Mario Jiménez, que repassarà com s’ha desenvolupat la jornada 20 de la categoria i tancarà el bloc amb l’habitual secció del semàfor.

El futbol femení serà protagonista a l’apartat dedicat a la Liga F, amb María Tikas, que analitzarà l’actualitat de la competició i una de les notícies més destacades de la setmana: el retorn d’Edna Imade al Bayern de Múnich després de finalitzar la seva cessió a la Real Sociedad.

A Fútbol para todos, Claudia Espinosa posarà el focus en el torneig FC Futures, celebrat el cap de setmana passat a Las Palmas de Gran Canaria, destacant els jugadors més prometedors i aquells noms a seguir de prop per la seva projecció.

Abans del comiat, Dolça Pedret prendrà el relleu a la secció de Xarxes socials, amb un vídeo a peu de carrer i una selecció de les millors imatges i moments que han marcat el cap de setmana a l’univers digital. El programa es tancarà amb el comiat final després de dues hores d’anàlisi i futbol en directe.

