L'esquí és un dels esports més complets i aconsellables que hi ha, ja que quan es practica es treballen en realitzar-ho pràcticament tots els músculs del cos. A més, el fet de practicar-se a l'aire lliure en les altes muntanyes ens fa respirar un aire més pur i treballem a major intensitat a causa de l'altitud, per la qual cosa els beneficis que ens proporciona són múltiples.

Entre els principals beneficis que aporta la pràctica de l’esquí que constaten els estudis mèdics hi ha, a part del fet d’enfortir la musculatura, la reducció dels problemes d'ossos, ja que s'enforteixen també molt els genolls. Bona part dels beneficis pel cos son conseqüència de la manera de practicar-lo. Aquesta disciplina esportiva exigeix concentració; millora l'equilibri i la postura, ja que els moviments que requereix l'esquí, exigeixen de coordinació cos i ment; redueix l'estrès i l'ansietat en produir un alliberament mental; alhora, contribueix a la baixada de pes, en tractar-se d'un esport molt aeròbic; també disminueix els nivells de colesterol; contribueix a la salut pulmonar, ja que permet respirar oxigen molt pur pel fet que les estacions són totes en paratges d’alçada, a més de mil cinc-cents metes; ajuda a superar el vertigen i la por a la velocitat. Els experts apunten que, però, cal vigilar amb algunes contraindicacions, en casos de malalts cardíacs, embarassades, persones amb insuficiència respiratòria crònica o persones que pateixen d'hipertensió.

Amb tot, no obstant això, i excloent aquestes excepcions, l’esquí és un esport per a tota la família, que permet practicar-lo pràcticament a tothom sense estar condicionat de manera notable per la condició física ni l'edat. De manera que els únics inconvenients que presenta és el seu cost, sobretot quan no es disposa del material necessari per a practicar-lo i cal llogar-lo, i el fet que, en tractar-se d'un esport molt estacional no pot realitzar-se durant tot l'any. En aquest sentit, però, algunes experiències indoor a l’estat ja permeten la pràctica de l’esquí també durant les estacions de calor. És el cas de centres com el Madrid Snowzone, o la nova pista d'esquí sintètica Verge de la Vega, a Terol, inaugurada l’any 2019.