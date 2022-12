El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha denunciat aquest dimecres les “moltes mancances” de la línia de Rodalies R4 després de l’accident que hi ha hagut a Montcada i Reixac (Vallès Occidental). Aragonès ha traslladat un missatge de suport als ferits i ha lamentat que l’R4 és una infraestructura on “plou sobre mullat”: “Pateix retards en els horaris, una manca d’inversió i ara també aquest accident”, ha apuntat.

En una atenció a la premsa des del Vendrell, Aragonès s’ha mostrat expectant als informes que han obert Renfe i la mateixa Generalitat per esclarir les causes de l’encalç dels dos trens, i ha assegurat que l’accident és “una raó més” per exigir a l’Estat el compliment de les “promeses” d’inversions “amb màxima celeritat”.