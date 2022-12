155 persones han resultat ferides per l'encalç de dos trens de la línia R4 a l'estació de Montcada i Reixac Manresa (Vallès Occidental). Protecció Civil ha informat que hi ha 150 ferits lleus i 5 persones de poca gravetat. No hi ha hagut cap persona atrapada i s’han fet 29 trasllats en estat lleu a diferents centres sanitaris. L’accident ha obligat en un primer moment a interrompre la circulació en les línies R4, R7 i R12, en els dos sentits, però els combois ja circulen per via única.