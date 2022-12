El conseller de Territori, Juli Fernàndez, ha retret a l'Estat que des del 2008 tenia el compromís d'instal·lar un sistema que intentés reduir riscos manuals a la xarxa de Rodalies. Ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio en relació amb l'accident ocorregut aquest dimecres a Montcada i Reixac, on dos trens de la línia R4 van xocar durant una operació manual a l'entrada a l'estació. "És evident que si hi ha mecanismes que poden permetre reduir riscos i els tenien previstos al pla de Rodalies 2008-2015 i no estan aplicats, de ben segur que podríem haver minimitzat riscos", ha declarat. D'altra banda, ha afirmat que veu "plausible" el traspàs total de Rodalies i que treballen perquè això sigui una realitat "com més aviat millor".

Fernàndez ha explicat que, ara per ara, no hi ha cap novetat sobre les causes de l'accident que aquest dimecres va deixar 155 ferits a l'estació de Montcada i Reixac-Manresa. Ha afegit que la informació de que disposen és la que ja apuntava ahir el Ministeri de Transports: l'accident es va produir en el context d'una operació manual en l'entrada a una estació en corba. El conseller ha dit que és "bastant objectiu" que fer operacions manuals incrementa el risc i ha retret que això podria no ser així ja que existia el compromís per intentar reduir aquestes operacions.

Traspàs de Rodalies

Ha lamentat la situació de la infraestructura ferroviària i la "incertesa" que això genera en els ciutadans. Per això, ha explicat que el Govern treballa per aconseguir el traspàs total de Rodalies, tant dels trens com de les vies.

El conseller ha alertat que l'endemà que això passes la situació no canviaria radicalment, sinó que seria la mateixa, però ha garantit escenaris que permetin caminar cap a la millora i l'assoliment dels estàndards de països de l'entorn. Fernàndez ha xifrat en entre 1.300 i 1.500 MEUR la manca d'inversió actual.

El conseller ha reivindicat que aquesta no pot ser una qüestió política entre governs sinó que s'ha de tenir clar que l'objectiu final és millorar la vida de la gent. Per això, ha assegurat que treballen perquè aquest el traspàs pugui passar "al més aviat millor", amb un calendari progressiu i d'inversions que permetin una millora real. En aquest sentit, ha dit que a ell li agradaria que fos aquesta mateixa legislatura. "Hi estem treballant, espero que tinguem capacitat d'arribar a acords", ha manifestat.

Per últim, ha declarat que aquesta és una de les principals carpetes en les negociacions amb el govern espanyol i, en especial, en una futura reunió bilateral.