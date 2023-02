La víctima de la violació en grup a la fàbrica Vinyes de Manresa l'any 2016 denúncia que els seus agressors s'han saltat l'ordre d'allunyament algunes vegades, que se'ls troba pel carrer i que se sent "desprotegida" i cansada de "no poder viure tranquil·la". Així ho ha denunciat en una carta que ha fet arribar a Telecinco.

Quan van tenir lloc els fets, la noia era menor, tenia 14 anys. Va ser abusada per cinc nois que l'Audiència Provincial de Barcelona va condemnar l'octubre del 2019 per abusos sexuals a penes d'entre 10 i 12 anys de presó, mentre que un sisè va ser considerat no culpable.

Més de tres anys després del judici, la víctima ha volgut relatar l'horror que va viure i el que sent quan es troba els seus agressors pel carrer. I és que mentre que dos dels condemnats van fugir un cop sabuda la sentència, els altres tres encara estan en llibertat fins que la sentència sigui ferma (està recorreguda al Tribunal Suprem).

"Han passat set anys des que cinc homes em van agredir sexualment per torns mentre jo estava en un estat d'inconsciència. Els van condemnar per abús i no per agressió. Perquè van dir que no em vaig defensar. Tot i la condemna, aquests homes no han entrat a la presó i me'ls trobo cada dos per tres pel carrer. He de suportar les seves mirades, rialles, burles i com se senten completament impunes, fins i tot pujant vídeos a xarxes presumint de la seva llibertat", denuncia la noia a la carta.

I afegeix: "Els meus agressors han arribat a saltar-se l'ordre d'allunyament, cada vegada que me'ls trobo he de reviure aquell moment, sense poder girar full. Em sento desprotegida, no surto de casa sola per por de trobar-me'ls. Prou lleis que no protegeixen a la víctima amb una sentència a la raja, segueixo sense poder viure tranquil·la".