Els parcs de bombers de la regió central només tenen un 2,22% de dones bomberes

Els parcs de bombers de la regió central només compten amb un 2,22% de dones entre les seves plantilles. Dels 10 parcs professionals que es troben dins de l'àmbit territorial de Regió7, n'hi ha quatre que estan formats al 100% per homes i només un que compta amb més d'una dona a la plantilla. A la resta, només hi treballa una bombera per parc. Les xifres a la regió central són encara pitjors que la mitjana dels parcs de tot Catalunya, on hi treballen un 2,8% de dones.

El parc de bombers de Guardiola de Berguedà és el que presenta un percentatge de feminització més alt, d'un 5%. De la plantilla de 20 professionals, un és una dona. L'únic parc de la regió que té més d'una dona a la seva plantilla és el de la Seu d'Urgell, amb dues. Els de Berga, Calaf, Cardona i Martorell són els altres que tenen una bombera entre les seves files. Per altra banda, hi ha quatre parcs sense presència femenina a dia d'avui. Es tracta de Moià, Solsona, Igualada i Manresa. Pel que fa al de la capital del Bages, és el que té més professionals en plantilla (54) i, per tant, el que presentaria pitjors indicadors. Totes les dones que treballen en parcs de bombers de la regió central tenen càrrecs corresponents a l'escala bàsica o a la tècnica del cos, que corresponen a les dues més inferiors pel que fa al nivell jeràrquic de l'estructura dels Bombers. En aquest sentit dues tenen el càrrec de bomber de l'escala bàsica, i cinc el de bomber de primera que correspon a l'escala tècnica, que està un esgraó per damunt. Així, no hi ha cap dona bombera de la regió central que tingui un càrrec de caporal o superior. Cal dir, però, que la gran majoria de bombers de Catalunya es troben dins de les escales bàsica i tècnica. En busca de més dones al cos El Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, liderat pel conseller Joan Ignasi Elena, s'ha posat l'objectiu d'augmentar la presència de dones als cossos de seguretat del país i per això estan incentivant que es presentin més candidates en les properes convocatòries. Així, en la propera convocatòria per entrar al cos de Bombers es reserva el 40% de les places a dones. Aquest convocatòria és la sisena des de l’any 2016 per accedir al cos de Bombers i la primera en la qual s’accedeix directament a la categoria de bomber/a de primera de l’escala tècnica. En total, els darrers cinc processos han comptat amb 1.045 nomenaments, dels quals només 48 han estat dones. A les darreres cinc convocatòries s’hi han presentat un total de 16.475 persones i el percentatge de dones aspirants ha mostrat un increment constant des del 2016. El percentatge d’inscrites ha passat del 4,63% de dones que es van presentar al procés del 2016 fins el 10,09% de dones que ho van fer en la darrera convocatòria del 2021. A l’anterior convocatòria d’accés es van inscriure 422 dones, la xifra més alta registrada mai de presència femenina en una convocatòria d’aquestes característiques. L’any anterior s’hi havien inscrit 301 dones, mentre que el 2019 van ser 231 les dones que van optar a una plaça al cos.