Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort d'un home durant una batuda de caça a Piera. Segons ha avançat el digital 'ElCaso.cat' i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies (ACN), el caçador va morir dissabte al matí d'un tret al pit. Cap a les 11.00 hores, un dels participants a la trobada va avisar els serveis d'emergències que s'havia trobat la víctima, que ja havia mort quan hi van arribar els serveis d'emergència. El cos ha decomissat les armes de tots els caçadors de la batuda i, de moment, no hi ha cap detingut.

El grup en qüestió és de l'associació de caçadors de Piera i estaven fent la batuda en una zona del mateix municipi que coneixien bé ja que hi havien caçat en altres ocasions, segons han explicat fonts de l'associació a Regió7. Creuen que la mort del caçador es va produir de forma accidental però asseguren que van seguir el protocol establert pels Mossos d'Esquadra per tal d'esclarir els fets.