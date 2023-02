“Un infern”. Aquesta és la realitat que ha viscut l'exconcursant de ‘Gran Hermano 2’ Fayna Bethencourt durant la relació que va mantenir amb Carlos Navarro, exalcaldable de Vilanova del Camí també conegut com ‘El Yoyas’. Així ho va explicar la canària en l'entrevista que va mantenir amb Risto Mejide en ‘Viajando con Chester'. Navarro està en crida i cerca després de ser condemnat a cinc anys i vuit mesos de presó per maltractament continuat a la seva dona i va concedir una entrevista a ‘El Mundo’ recentment en la qual tractava de mantenir la seva innocència malgrat haver estat sentenciat per l'Audiència de Las Palmas de Gran Canaria i haver-li estat denegat el seu recurs en el Tribunal Suprem.

Malgrat la sentència, Fayna ha dit no sentir-se “segura ni tan tranquil·la” davant el temor que la seva exparella compleixi amb les amenaces que constantment li feia. “Estic veient que passen els mesos i no sé què farà en un futur. M'ha amenaçat tantes vegades amb matar-me que no sé què li ho impedeix. Mai estaré segura mentre sigui al carrer”, ha dit.

També va revelar una de les frases que Navarro li deia habitualment: “Si acabo amb tu i amb el teu pare, m'és igual anar a la presó, perquè em donaran menjar i un sostre”. "No tinc cap seguretat. Només es posen en contacte des de la policia per fer-me un seguiment i veure com estic, si s'ha posat en contacte amb mi. No tinc a ningú a la porta de la casa... No estic segura ni tan tranquil·la, encara que pensin que soc a la meva illa... Jo veia el telenotícies i estava convençuda que jo acabaria algun dia així. I el pitjor és que encara hi ha alguna cosa dins de mi, en alguna part de mi, que diu que puc acabar així, que un dia sigui la Fayna la que surt al telenotícies'", ha lamentat.

Injustícia

Fayna ha denunciat l'entrevista que ha concedit la seva exparella davant la situació d'il·legalitat en la qual es troba: “a banda de ser un criminal li donen el dret a continuar defensant la seva innocència. L'han condemnat i jo he hagut d'aportar unes proves per això”.

La canària ha lamentat a més la laxitud dels procediments judicials pels quals persones condemnades com la seva exparella segueixen al carrer. “Resulta que et jutgen, et condemnen i en comptes d'agafar-te des del jutjat o posar-te un dispositiu de seguretat se't mana un paperet perquè et presentis un dia a una hora per a ingressar a la presó. Em sembla que les coses no estan funcionant bé”.

I ha justificat que tot i la por i el trauma que encara arrossega, val la pena explicar el seu patiment per contribuir a combatre aquesta xacra. “Em continuen arribant missatges de dones dient-me que estan en la mateixa situació que jo. La meva prioritat és aquesta, no vull oblidar perquè crec que si jo he viscut un infern, que almenys li serveixi d'alguna cosa a altres persones”, ha explicat.