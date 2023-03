Educació rellevarà el director de l'institut de Sallent pel cas del suïcidi

El Departament d'Educació i l'Institut Llobregat de Sallent han acordat que es durà a terme un relleu en la direcció del centre quan acabi aquest curs escolar. La decisió s'ha pres tres setmanes després que una menor es suïcidés en saltar del balcó de casa seva juntament amb la seva germana, que va quedar greument ferida. La Secretària General d'Educació, Patrícia Gomà, ha assegurat també que el Departament ja disposa de tots els informes que es van dur a terme per obtenir tota la informació sobre la situació de les menors i afirma que els posarà a disposició de la justícia.

"Hem convingut amb el director del centre educatiu que hi haurà un relleu en el lideratge de l’institut. Tant el director com el Departament pensem que és una mesura positiva que serveix per donar un canvi i un respir a una comunitat educativa que està molt trasbalsada i que ha patit molt aquests fets", ha assegurat Gomà en una roda de premsa celebrada aquesta tarda a Barcelona. La secretària ha afegit que el canvi té l'objectiu de "donar seguretat a les famílies que han patit molt aquesta situació tan tràgica". D'aquesta manera, el director de l'institut, Josep Olivella, deixarà el càrrec de director a final de curs tot i que el Departament no ha confirmat si continuarà com a docent del centre.

Després del suïcidi, l'entorn de la família afectada i altres pares i mares d'alumnes del centre van denunciar que la menor patia assetjament escolar i que l'institut no feia res per evitar-ho. De fet, el bullying es va considerar gairebé des del principi com un dels motius que haurien portat les germanes a prendre aquesta decisió. L'adolescent havia manifestat la seva voluntat de voler canviar de gènere i identificar-se com a Iván, malgrat que la seva família va assegurar expressament que "no es deia Iván, es deia Alana". "El què ha passat a Sallent és una situació molt complexa que no té una resposta fàcil. Hi ha una situació molt complexa de caràcter familiar, de caràcter social i també al centre, que no podem obviar", ha dit Gomà, que ha afegit que s'intentava "solucionar i canviar moltes dinàmiques complicades de relació conflictiva en general a tot el col·lectiu educatiu i a tot el grup de primer d'ESO".

Paral·lelament, la secretaria ha explicat que el Departament d'Educació ja compta amb tots els informes que va engegar per tal de recavar el màxim d'informació possible sobre la situació de les bessones al centre i també la situació general del mateix institut. Un d'ells, de fet, ha estat realitzat per l'Unitat de Suport a l'Alumnat en situació de Violència (USAV) tenint en compte el què han explicat els mateixos alumnes del centre. Gomà ha assegurat que "tots els informes denoten la complexitat i les situacions tan difícils de gestionar a nivell grupal" que hi havia el centre tot i que no n'ha detallat les conclusions perquè contenen informació confidencial. En tot cas ha assegurat que demà presentaran un escrit al jutjat d'instrucció per posar els informes a disposició del jutge si així ho considera. "Al final ha de ser el jutge qui acabara dilucidant quina és la realitat de tots els fets que han pogut passar en relació a aquestes víctimes i qui determinarà si hi ha alguna responsabilitat i quines accions s’han de dur a terme", ha dit.

Sobre el suïcidi de la menor, la secretària ha explicat que la Generalitat va posar tots els mitjans possibles "des del minut zero" i que el centre ha tingut l'acompanyament de tot tipus de professionals com l'USAV, professionals de suport al dol o l'inspector educatiu, entre altres. En aquest sentit assegura que els alumnes estan acompanyats d'una nova orientadora psicopedagògica durant aquest curs i valoraran quan temps més es necessiten tots aquests recursos "per acompanyar el centre en aquest tràngol tant complicat". La secretària del Departament també ha assegurat que s'havien fet moltes coses per gestionar aquesta situació "des de l'Ajuntament, des de Salut i també des de la direcció del mateix institut".