Qui és el veí de Montmajor que fabricava explosius casolans a la seva masia?

Des dels atemptats de Barcelona i Cambrils la llei obliga les distribuïdores de productes que poden ser precursors d’explosius a informar el Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) de compres sospitoses, com les que van passar inadvertides quan les van efectuar els joves de Ripoll. Així, el març del 2022, la Guàrdia Civil va posar la lupa sobre un berguedà de 41 anys per tenir un taller clandestí amb 500 quilos de material per fabricar explosius en una masia de Montmajor.

Segons remarquen fonts de la investigació, als agents els va cridar de seguida l’atenció que es tractava d’un solter introvertit, solitari i intel·ligent, que no tenia una feina ni una activitat professional que pogués explicar aquestes compres i que vivia en una masia amb els seus pares, molt grans. Les primeres comprovacions, a més, van revelar que també estava comprant instrumental de laboratori. «És a dir, podia sintetitzar», aclareixen les mateixes fonts.

Es tracta d’un solter introvertit, solitari i intel·ligent, que no té una feina ni una activitat professional que pugui explicar aquestes compres

Aparentment no tenia cap vincle amb grups terroristes o delinqüencials, com les bandes que fan explotar caixers automàtics i que recorren a explosius alguns dels quals es poden fabricar amb els productes que estava comprant aquest sospitós. A aquesta mena d’investigats se’ls col·loca l’etiqueta d’«inquietant» i, si el jutge ho considera raonable, s’opta per detenir-los abans d’esperar si han de fer ús dels explosius o no. En aquest cas, el jutjat de Berga que porta el cas va decretar la llibertat del berguedà amb mesures cautelars en considera que no hi ha risc de fugida.

Mitja tona

El 14 de març, els agents van detenir el sospitós i van registrar la masia. Segons un comunicat enviat aquest diumenge, en una nau adjunta a la casa i també a la seva pròpia habitació, l’home havia emmagatzemat gairebé mitja tona de productes com acetona i nitrat potàsic que, barrejats amb d’altres de més fàcil accés perquè són d’ús domèstic, permeten fabricar TATP o cloratina.

#OperacionesGC | Desmantelado un taller clandestino con casi 500 k de material para fabricar explosivos en Montmajor (#Barcelona)

Ha sido detenida 1 persona que fabricaba artesanalmente los explosivos.https://t.co/NnhyPUMM4l pic.twitter.com/nnE5STvb71 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 26 de marzo de 2023

Els investigadors van requisar durant l’operació, batejada amb el nom de ‘Termes’, diversos dispositius digitals –com ordinadors i un telèfon– que ara analitzaran a fons per confirmar que no es tracta d’un individu disposat a atemptar per motivacions polítiques o amb vincles amb organitzacions terroristes o de crim organitzat. Els agents, sense poder-ne estar segurs del tot fins que acabi la investigació, creuen que ho feia «per curiositat».

El veí de Montmajor va admetre als policies que havia tingut més d’un ensurt en la preparació d’explosius que, va afirmar, fabricava per curiositat. Els barrejava en una nau que era una extensió de la masia o a la seva pròpia habitació, i comprometia així greument la seva integritat i la dels seus pares.

L'home ha quedat en llibertat però continua sent investigat per fabricar explosius i també per tràfic de drogues: els policies van trobar més d’un quilogram de marihuana, una quantitat que es considera un delicte contra la salut pública.