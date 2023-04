Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per simular el seu propi segrest. L'home, de 52 anys, es va fer passar pels suposats segrestadors i va demanar a la seva mare que pagués un rescat de 2.500 euros. La dona va rebre els avisos el 20 de març a través de missatges al seu telèfon mòbil, on els suposats segrestadors amenaçaven de fer mal l'home si no pagava. Inicialment, els Mossos d'Esquadra van donar total credibilitat al segrest i es va activar la Unitat Central de Segrestos i Extorsions de la Divisió d'Investigació Criminal. L'endemà, però, els investigadors van trobar l'home passejant pel carrer, a Sabadell. Va admetre que s'ho havia inventat i que necessitava els diners per pagar uns deutes.

L'home va quedar detingut per la simulació del segrest i per un delicte d'amenaces condicionades amb ànim de lucre. Després de passar a disposició judicial ha quedat en llibertat amb càrrecs. Els Mossos d'Esquadra avisen que simular delictes o interposar denúncies falses per fets que no han succeït són accions tipificades pel Codi Penal.