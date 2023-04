Dues persones veïnes de Sant Fruitós de Bages han mort en un accident de quad que va tenir lloc aquest diumenge al vespre en una zona boscosa prop de Món Sant Benet, segons ha avançat 'El Caso' i ha confirmat Regió7. Les víctimes mortals són el conductor i l'acompanyant del quad, un home de 30 anys i un menor de 12, indiquen aquestes fonts policials.

L'accident es va produir quan el quad es va precipitar per un barranc del camí de les Generes, al municipi de Talamanca. Les víctimes no són pare i fill. Fonts coneixedores del cas amb qui ha pogut parlar aquest diari apunten que el pare de l'adolescent, anomenat Àlex, anava en un altre quad.

El jove era estudiant de sisè de l'escola Monsenyor Gibert de Sant Fruitós de Bages. Fonts del centre han explicat que s'organitzarà un acte en record al menor accidentat, tot i que encara no n'han pogut concretar la data. Arran de l'incident, el centre ha activat el protocol establert per la Generalitat de Catalunya psicòlegs visitaran el centre al llarg del dia per parlar amb els companys de l'adolescent traspassat.

Hem activat equip de rescat, helicòpter amb unitat de muntanya #GRAE i equip @semgencat per un accident d'un quad que s'ha precipitat per un barranc al terme municipal de #Talamanca.

Avís 19.17h — Bombers (@bomberscat) 23 de abril de 2023

L'avís va arribar minuts després de les 7 del vespre i es van activar diverses unitats de Mossos, Bombers i el SEM. Les dues víctimes es trobaven en una zona de difícil accés i, quan hi van poder arribar, la metgessa forense en va certificar la mort.

L'accident es va produir en una pista forestal de la finca de les Generes, al terme municipal de Talamanca, però que està a tocar dels municipis de Sant Fruitós de Bages i Navarcles. El quad es va precipitar per un desnivell de més de 500 metres i, com a conseqüència de la caiguda, el conductor i l'acompanyant van morir.

Arran de l'accident, es van activar vuit dotacions dels Mossos d'Esquadra i sis de terrestres dels Bombers, així com dos helicòpters i personal del GRAE d'Olot i Cerdanyola del Vallès. També hi van acudir tres unitats, l'helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.

Fonts de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages han explicat que després de l'incident, el consistori va habilitar l'espai Nexe Jove com a punt de trobada de la família.