Un nen de 8 anys ha resultat ferit greu i una dona de 68 ha patit ferides menys greus aquest dilluns a la tarda en ser atropellats per un autobús urbà de Manresa. Els fets han tingut lloc al voltant de les 6 de la tarda a la cruïlla entre l'avinguda de Francesc Macià i el carrer de Viladordis.

Per causes que es desconeixen, un autobús de la línia L1 en servei ha atropellat i atrapat a sota els dos ferits, una àvia i el seu net, quan girava de l'avinguda de Francesc Macià al carrer de Viladordis, just al pas de zebra.

Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local i dels Bombers de la Generalitat, que han hagut d'elevar el vehicle per rescatar la dona i l'infant. També, efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que els han atès allà mateix. No ha estat, però, fins poc abans de 2/4 de 8 del vespre que un helicòpter s'ha endut el nen, mentre que a l'àvia l'han evacuat en ambulància a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Els Bombers de la Generalitat, que hi han enviat cinc dotacions, han rescatat a una de les víctimes de sota l'autobús i per rescatar la segona han hagut d'aixecar l'autobús ja que havia quedat atrapada. Per dur a terme el trasllat del menor, l'helicòpter del SEM ha aterrat al parc de Sant Ignasi, que es troba al costat de les Piscines Municipals i la Llard d'Infants Picarol, des d'on s'ha fet el trasllat d'urgència e l'ambulància a l'helicòpter.

El trànsit ha quedat tallat a tota la cruïlla fins uns minuts després de 2/4 de 8.

L'Ajuntament de Manresa lamenta l'accident i ha informat que la Policia Local obrirà una investigació per esclarir les causes dels fets. Paral·lelament, confirmen que se li han practicat proves d'alcohol i de drogues al conductor de l'autobús i que ambdues han donat resultat negatiu.