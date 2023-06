Diversos punts de les comarques centrals s'han vist afectats aquest dissabte a la tarda per fortes tempestes de curta durada que en molts casos han anat acompanyats de calamarsa. Les més importants s'han estès des del Moianès, fins al Bages i també a l'Anoia.

Al Moianès han arribat cap a les 4 d'aquesta tarda, i han deixat fins a 56,2 litres a Moià i més de 20 a Castellterçol, segons dades del Meteoclimàtic. La intensitat de la tempesta, de pocs minuts de durada, ha deixat els carrers ben blancs, ha inundat baixos d'algunes cases i també ha ocasionat problemes en voreres i al clavegueram. A mitja tarda els Bombers havien rebut avisos per entrada d'aigua en habitatges dels carrers del remei o Orriols, per voreres malmeses, o per tapes de claveguera aixecades. A Castellterçol, l'alcalde en funcions, Isaac Burgos, explicava que l'aiguat, amb pedres d'aproximadament un centímetre, ha afectat bàsicament la zona d ela Tortuga, on s'ha acumulat una capa de calamarsa i s'han vist col·lapsats diversos embornals, si bé no tenia constància d'afectacions importants.

Les tempestes amb calamarsa també han arribat a ciutats com Igualada (35,6 litres), Manresa (27,3) o Berga (24).