La família d'Helena Jubany, la jove trobada morta el desembre de 2001 a Sabadell, ha proposat al jutge que instrueix la causa que es faci la comparació de l'ADN trobat a la roba de la víctima amb el d'Ana Echaguibel i la manresana Montserrat Careta, que va posar fi a la seva vida a presó, a més de les proves ja practicades a Xavier Jiménez i Santi Laiglesia. És a dir, demana contrastar-ho amb l'ADN de tots els que en algun moment han figurat com a investigats en el procés. També ha tornat a demanar que la Unitat Central d'Homicidis dels Mossos d'Esquadra s'incorpori al cas, igual que va fer el gener de 2021. Sosté que és una "referència" i compta amb "capacitat i disposició per tal de dur a terme aquesta funció en solitari o en companyia" de l'actual cos que ho investiga, la Policia Nacional. També

La família Jubany, en un comunicat emès aquest dijous, reclama que la comparativa de les mostres d'ADN a la roba de l'Helena es tingui en compte que "la mescla pugui contenir perfils d'almenys tres donants". I sol·licita que es facin les diferents combinacions possibles confrontant-les amb tots els que han estat acusats al llarg d'aquests més de 20 anys.

D'altra banda, insta a analitzar l'ADN nuclear que s'ha trobat en un cordó de la sabata dreta, a la samarreta, als pantalons, al jersei i als mitjons. A parer de la família, poden aportar "probabilitat estadística per saber si poden pertànyer a alguna de les persones investigades".

La família justifica la petició en relació amb la policia catalana perquè "abans de tornar a arxivar la causa, s'explorin totes les possibilitats". Per això, subratlla que és "necessària l'elaboració per part d'una unitat especialitzada de la policia judicial" que incorpori tècniques d'intel·ligència policial i d'anàlisi de la prova freda. D'aquesta manera, juntament amb tota la informació prèvia, es pugui "ordenar i concloure en relació amb la totalitat del material incriminatori existent".

Els familiars assenyalen que la Policia Nacional "no disposa d'una unitat equivalent a Catalunya i que, per tant, pot tenir certes dificultats afegides" en aquesta investigació. La família recorda que tenen "dret a saber qui va assassinar l'Helena Jubany" i que "cal posar tots el mitjans per arribar a la veritat".

Contradiccions de l'Institut Nacional de Toxicologia

En el mateix escrit, els familiars exigeixen que l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses "aclareixi les contradiccions" sobre l'ADN trobat a l'ungla de l'Helena Jubany. Recorden que el juny de 2004 l'institut va determinar que era d'una tercera persona femenina, però el novembre del mateix any va rectificar i va concloure que era de la víctima "sense aportar resultats indicadors genètics que aclarissin aquesta confusió".

En aquest sentit, reclamen que als informes que elabora l'Institut Nacional de Toxicologia aporti no només els resultats sinó també les conclusions, igual que fa la policia científica. La finalitat és "poder tenir una imatge integral i exhaustiva de l'anàlisi genètica".

Petició nou dies després

El requeriment familiar arriba nou dies després que es conegués que les dues mostres d'ADN al jersei de l'Helena Jubany no coincidien amb el segon sospitós de la seva mort, Santi Laiglesia. El passat mes de novembre també es va descartar a l'altre sospitós, i també investigat en el cas, Xavi Jiménez.