Una trentena d'advocats s'han concentrat avui al migdia davant dels jutjats de Manresa per reclamar un pacte d'estat després de les eleccions que reformi el sector de la justícia, que actualment "pateix una greu crisi reputacional i greus ineficiències". El degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, David Casellas, ha assegurat que la justícia està en un moment de "greu crisi" i que és necessari que s'apliquin "mesures definitives".

La concentració s'ha fet conjuntament a tot Espanya a través de diversos col·legis d'advocats. El manifest reclama una sèrie de mesures com la creació de mecanismes reals de coordinació regular entre les institucions i administracions que comptin amb la participació dels professionals, un augment de recursos materials i personals, assegurar l'accés universal de la ciutadania a l'assistència jurídica, millorar i assegurar l'execució de resolucions, millorar la conciliació de la vida personal i professional, aprovar una llei orgànica del dret de defensa i fomentar la cultura de l'acord amb l'impuls de mecanismes de solució de conflictes.

"El sistema judicial no absorbeix adequadament el volum de feina que té la justícia i per tant hi ha una manca de recursos, tant personals com materials, a tots els nivells", ha assegurat Casellas després de la concentració. El degà també ha assegurat que "la justícia mai ha estat ben considerada en els pressupostos, ni de l'Estat ni de les autonomies". Casellas també ha apuntat a la problemàtica de l'assistència jurídica gratuïta. "Aquí és on tenim grans mancances de funcionament, sobretot també perquè tenim recursos econòmics insuficients que venim reivindicant des de fa molts anys", ha dit el degà de Manresa.