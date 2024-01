La Junta Local de Seguretat de Sant Vicenç de Castellet ha celebrat una nova sessió a la sala de plens de l’Ajuntament per dur a terme una anàlisi de diversos temes d’interès relacionats amb la seguretat en el municipi i per establir els objectius a assolir durant l’any 2024.

Durant la sessió que va tenir lloc el passat divendres es van proposar com a objectius prioritaris la continuació de la reducció de delictes, d’accidents de trànsit i de la millora de la convivència. Durant la reunió també es va destacar positivament la cooperació i coordinació entre els diferents cossos de seguretat i emergències, subratllant que totes les decisions s’han pres amb el màxim interès per a la seguretat i benestar de la ciutadania.

També es va aprofitar l'ocasió per presentar el projecte denominat "Taula de Seguretat, Promoció de la Convivència i la Prevenció", creat el passat mes d’octubre per l'Ajuntament. Aquest òrgan de coordinació tindrà la finalitat de donar suport a la comunitat quan es produeixin problemes especials o situacions específiques. La Taula està formada per l'alcalde, el director de Seguretat de l’Ajuntament, el cap de la Policia Local, així com també per aquells tècnics que es convoquin donat l’àmbit d’un cas en concret o per assistir en reunions d’avaluació periòdiques.