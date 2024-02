Silvia López va morir assassinada a casa seva, a Castro Urdiales, Cantàbria. Els seus dos fills adolescents, de 13 i 15 anys, principals investigas pel crim, van decidir fingir que algú l'havia segrestat: un cop apunyalada i morta, li van posar una bossa d'escombraries al cap, li van lligar les mans i van traslladar el cadàver fins al cotxe, al garatge, segons es desprèn de la investigació de la Guàrdia Civil i ha sabut Cas Obert, el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica.

"Ens estan segrestant, àvia"

Els dos fills de López van col·locar el cos de la dona als seients del darrere i poc després, un dels menors va tenir un petit contratemps i va topar amb el vehicle contra la paret l'aparcamenten quan intentava moure'l.

L'àvia dels nens va ser qui, poc després de les 20.40 h del 7 de febrer, va avisar la Guàrdia Civil. La dona havia trucat per telèfon i un dels seus néts li havia dit que algú havia entrat a casa i els estaven "segrestant" en aquell mateix moment. Després, la trucada es va tallar.

Investigadors de la Guàrdia Civil de Cantàbria es van desplaçar fins a l'immoble per intentar resoldre el que semblava ser un segrest. A l'habitatge, però, no hi havia ningú, mentre que al cotxe de la dona hi havia el seu cadàver. Ni rastre dels dos adolescents, d'origen rus i adoptats. Tampoc hi havia el pare, que tenia torn de nit en una empresa basca i estava treballant.

Aquella mateixa matinada, poc després de les 2, la Guàrdia Civil va localitzar els menors als penya-segats del parc Cotolino. No duien diners ni telèfon mòbil. No tenien cap pla per fugir.

El petit no es pot acusar de cap delicte

El germà petit, de 13 anys, no es pot acusar de cap delicte, segons la legislació espanyola. Després de ser explorat, va ser traslladat a un centre de menors. El germà gran, de 15 anys, va ser posat a disposició de la Fiscalia de Menors, que de moment ha demanat el seu internament a un centre tancat durant sis mesos per un presumpte delicte d'assassinat.

Els investigadors intenten reconstruir l'incident que va precipitar el crim. Ni la dona ni el seu marit ni els fills no tenien cap denúncia presentada per episodis anteriors de violència. Els serveis socials del municipi tampoc havien intervingut en cap fet relacionat amb la família.

El que se sap és que Silvia López, de 48 anys, era una persona religiosa i estricta amb l'educació dels seus fills. També, que alguns testimonis recollits pels investigadors apunten alguns incidents violents anteriors amb els menors que no van transcendir fora de la família.

Apunyalada al coll i amb cops al cos

Les primeres hipòtesis contemplen que el crim es va produir després d'una "discussió familiar" originada per les normes de conducta a casa i vinculada alhora que dedicaven els menors a l'estudi i a les tasques escolars. Un d'ells la va apunyalar llavors al coll. La dona presentava també diversos cops al cos.