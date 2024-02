Policia Local i Mossos posen en marxa una vigilància especial al Poal de Manresa pels robatoris

La Policia Local de Manresa amb coordinació amb els Mossos d'Esquadra ha posat en marxa aquesta setmana un pla especial de vigilància a la zona del Poal de Manresa després dels darrers robatoris que han posat en alerta els veïns, tal com va explicar Regió7. L'Ajuntament de Manresa ja va anunciar que es reforçaria la presència policial a la zona, amb diversos controls a la setmana repartits entre els dos cossos, amb l'objectiu de dissuadir els fets delictius.

El reforç de la vigilància policial era una de les principals reivindicacions dels veïns que, des de fa dos mesos, han vist incrementar els casos de robatoris al barri, fins al punt que gairebé es produeixen cada setmana. En un reportatge en aquest diari, explicaven que estan vivint una onada de robatoris que afecta tant els horts com els domicilis i denunciaven que els lladres actuen amb total impunitat davant l'absència de patrulles que controlin la zona.

Davant de les queixes veïnals l'Ajuntament s'ha compromès a incrementar la vigilància a partir de la coordinació de la Policia Local amb els Mossos d'Esquadra. El regidor de Seguretat Ciutadana, Anjo Valentí, explica que els dos cossos duran a terme de forma alternada controls preventius a la zona diversos cops a la setmana. A banda, destaca que les patrulles mixtes també s'acostaran fins al Poal un o dos cops per setmana per acabar de reforçar aquesta vigilància especial.

El regidor posa en relleu que els controls preventius es mantindran durant dos mesos "amb l'objectiu de resoldre aquest repunt de robatoris". Durant els primers dies d'aquest reforç especial destaca que els agents no han detectat cap incidència i que han pogut fer un reconeixement de la zona i parlar amb els veïns afectats pels darrers casos d'entrades en horts i domicilis.

Es desbrossaran les zones on s'acumulen canyes

Valentí assenyala que els controls preventius són una mesura a curt termini "per dissuadir els robatoris" i que en els pròxims mesos es vol treballar per donar resposta a altres peticions que feien els veïns en matèria de seguretat. Una d'elles és el desbrossament de les zones on s'acumulen les canyes i que sovint serveixen com a amagatall als lladres. "Els hem demanat que ens indiquin quines són les zones comunitàries on cal fer un desbrossament", assegura el regidor, que afegeix que en el cas de les parcel·les privades han de ser els propietaris els que se'n facin càrrec.

Sobre les altres mesures que reclamaven els veïns, com ara la instal·lació de càmeres a la zona o el tancament de camins particulars per evitar l'entrada de vehicles sospitosos, el regidor apunta que són accions que "cal estudiar més a llarg termini".