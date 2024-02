Les víctimes mortals confirmades en l'incendi de dos edificis al barri valencià del Campanar (València) s'eleva a deu. Parlem de víctimes humanes, ja que al balanç encara falta per sumar les desenes d'animals que no van poder escapar de les flames que han calcinat ambdós blocs.

I és que alguns veïns, que en el moment dels fets no es trobaven en l'interior dels seus habitatges, han hagut de veure impotents com el foc es propagava i les flames engolien les seves propietats, amb les seves mascotes a l'interior. És el cas de la Lisa, una dona ucraïnesa que en el moment en què es va produir el foc era a Correus. "Quan vam tornar per intentar salvar el nostre gos, ja estava tot en flames" deia als mitjans. I lamentava que, malgrat l'ajuda que estan rebent, "res em tornarà el meu gos".

També l'Iris ha perdut la seva mascota en el tràgic succés. “Estava en el treball quan em van avisar que el meu edifici estava cremant, així que vaig sortir corrent. Vaig intentar entrar, però els bombers no m'ho van permetre. La meva gata estava dins. Tot s'ha cremat amb el foc i hi havia moltes persones com jo que van perdre a les seves mascotes i no van poder salvar res”, va compartir la jova a les càmeres de Telecinco.

Assistència per les mascotes salvades

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciat aquest divendres mesures d'ajuda destinades a les famílies afectades, entre les quals inclou l'assistència per a les mascotes que s'hagin salvat i que requereixin atenció mèdica.

En aquest sentit, l'Hospital Veterinari Benipeixcar i l'Hospital Veterinari de Aúna, han ofert els seus serveis per a atendre d'urgència, i sense cost, als animals afectats per l'incendi.