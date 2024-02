La promotora dels dos edificis incendiats en el barri de Campanar de València que ha deixat fins al moment 4 persones mortes, 19 desaparegudes i 14 ferides destacava en el seu vídeo promocional que tenia "façanes revestides material d'alumini innovador".

En el vídeo de la promotora explicava que es eren dos edificis "avantguardistes i singulars units per un espectacular ascensor panoràmic", amb la "màxima qualitat" en els materials de construcció, amb modernes instal·lacions i "rigorosos controls de qualitat durant tot el procés d'edificació".

L'arquitecte i diputat socialista en Les Corts David Calvo ha assenyalat en el seu compte de X que en aquest vídeo de fa 17 anys la promotora "va oblidar-se de dir que cada panell només tenia 0,5 mil·límetres d'alumini, enfront els 5 mil·límetres de polietilè massís".

"Fachadas revestidas de un innovador material de aluminio"🏠



Así vendía la promotora FBEX, hace 17 años, la fachada del edificio incendiado en València.



Se olvidaron decir que cada panel solo tenía 0,5mm de aluminio frente a 5mm de polietileno macizo.



pic.twitter.com/H3nI3z5e3j — David Calvo (@davidcalvoarq) 22 de febrero de 2024

Precisament, el poliuretà utilitzat en el revestiment de les façanes es considera que ha facilitat la ràpida propagació de les flames d'aquests edificis, segons ha explicat l'experta en peritatges Esther Puchades, per qui aquest sinistre marcarà "un abans i un després" a Espanya en l'ús d'aquest material en la construcció.

Les flames van començar la tarda de dijous i ràpidament es van propagar per tot l'edifici. Aquest matí, un equip tècnic de bombers sobrevola l'edifici per garantir la seguretat a l'hora d'accedir al seu interior, cosa que no s'havia pogut fer fins ara. El País Valencià ha decretat tres dies de dol.

S'han establert tres punts d'atenció tant per als veïns afectats com per als familiars de les persones no localitzades, així com un telèfon d'atenció. A més, s'ha habilitat un equip de psicòlegs.