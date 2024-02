"Vam baixar 20 minuts a l'oficina de Correus i quan vam tornar per intentar salvar al nostre gos ja estava tot en flames". Així narra Lisa, una dona ucraïnesa, "l'horrible" situació que va haver de viure aquest dijous després d'arribar d'aquell país en guerra fa uns mesos per a "perdre-ho tot aquí" a l'incendi de l'edifici de Campanar, a València.

Aquest és el testimoni d'una de les afectades per l'incendi que ha acudit aquest matí al punt que ha habilitat l'Ajuntament de València per a començar amb els primers tràmits a l'edifici de Tabaquera. "Ens intenten ajudar, però res em tornarà el meu gos", ha lamentat.

L'afectada, junt amb el seu company d'habitatge, que prefereix no donar el seu nom, han criticat el que han considerat "negligències" greus en la construcció de l'edifici i han instat al fet que es donen "explicacions".

Un altre dels veïns de l'edifici, Tomas, ha lamentat que el seu pis en la cinquena planta va cremar completament en qüestió de minuts. El jove, que estava fóra de l'edifici quan va ocórrer l'incendi, vivia amb la seva dona que va aconseguir sortir de l'edific abans que fos massa tard.

Una situació semblant va viure Yury, que tornava d'un viatge de treball quan la seva dona el va avisar que hi havia un incendi. Pensant que seria una incidència amb una ràpida solució i que podria tornar a casa, la dona va decidir agafar els passaports i sortir de l'edifici, però finalment la casa va quedar completament destrossada pel foc.

"ÉS SURREALISTA"

Al complex s'han acostat al llarg del matí entorn d'una vintena de persones, entre afectats, propietaris i persones que han vingut a interessar-se per com podien ajudar.

Un d'ells és Javier Galera, propietari d'un dels pisos cremats. Ha explicat que l'inquilí de l'immoble, que va poder escapar pel seu propi peu, li va enviar una foto de l'incendi poc després de declarar-se i pocs minuts després li va tornar a enviar una en la qual ja es veia el pis calcinat. "És surrealista", ha assenyalat.

A Galera li han transmès que el procés burocràtic "va per a llarg": "Han de posar-se d'acord moltes companyies d'assegurances, el de la casa i el de la finca", ha explicat, i ha assenyalat que encara estan parlant entre administracions.

Tots els afectats han explicat que en el punt els estan oferint informació bàsica i atenció psicològica, i demanant les seves dades per a començar el procés.

Al lloc s'ha acostat també Vicente López, un taxista a qui un client li ha deixat unes mantes i roba i calçat per als afectats, i Violeta Ferrer, una jove que ha vingut per a preguntar com podia recaptar fons per als afectats.