L'operació tornada de Setmana Santa complica la circulació a la C-16

L'operació tornada de Setmana Santa ha complicat la circulació aquesta tarda per la C-16. Un accident a l'altura de l'Ametlla de Casserres ha obligat a tallar la via en sentit sud i un altre accident a Cercs ha complicat la circulació i s'ha hagut de tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa, ara per ara hi ha uns quatre quilòmetres de circulació compacta.

A mig matí els responsables de la gestió del trànsit a la Catalunya Central han activat el dispositiu de clausura dels carrils dobles de Cercs i el tancament també de les cruïlles d’accés a Berga per tal de facilitar al màxim possible la baixada de la colònia de segons residents i turistes. A quarts d’una del migdia es van començar a registrar les primeres retencions, tant a l’arribada de Berga, com a l’Alt Berguedà i l’accés nord del túnel del Cadí.

Les retencions s'han fet sota una pluja constant que també va influir en un accident que a mig matí encara va dificultar més el trànsit amb un tall en els dos sentits de la C-16. Amb tot, les xifres generals del Servei Català de Trànsit apuntava a mitja tarda que havien retornat ja a Barcelona uns 62.000 vehicles, és a dir el 10% de la previsió total, que és de 590.000. En aquest sentit, però, la bonança que ha fet els dies previs de la Pàsqua ha fet que molts destins de platja també s’hagin omplert, de manera que aquest gruix del contingent ja no afecta el Berguedà i la Catalunya Central.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha previst una operació tornada de Setmana Santa complicada pel temporal i ahir al matí va recomanar evitar conduir aquest diumenge a la tarda. «Demanem que s’eviti circular aquesta tarda per les condicions desfavorables del temps», ha assenyalat el director de l’SCT, Ramon Lamiel, en el transcurs d’una entrevista a l’emissora de ràdio RAC1.