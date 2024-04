Els Mossos detenen el pare que ha matat el fill i apunyalat la mare a Bellcaire d’Empordà

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Albons el pare que ha matat presumptament el fill i apunyalat la mare en un domicili de Bellcaire d'Empordà (Baix Empordà). Un menor de 4 o 5 anys ha aparegut mort i la seva mare ferida greu aquest dimecres al matí. Des del principi, la principal hipòtesi ha estat que l'autor dels fets seria el pare, que els hauria atacat a ganivetades. De fet, han trobat posteriorment l'home amb l'arma i ensangonat. Estava en tràmits de separació amb la parella, segons han explicat fonts coneixedores del cas. Al fill l'ha atacat al llit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a tres quarts de sis del matí d'aquest dimecres.

Segons fonts properes al cas, la mare, nascuda el 1995, ha sortit del pis malferida i ha avisat un veí. Estaven en tràmits de separació i hi ha possibles antecedents de violència masclista de l'any passat, segons les mateixes fonts. L'home, d'uns 40 anys, és el pare biològic del petit.

En arribar-hi les patrulles, han localitzat un menor i la dona que presentaven ferides greus. Tots dos han estat atesos per tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Malauradament, el nen ha mort a conseqüència de les ferides i la dona ha estat traslladada a l'hospital Trueta de Girona. Segons fonts del centre, continua ingressada i es troba estable dins la gravetat.

Els diferents cossos policials han buscat l'home per la zona i també s'ha alertat el Centre de Cooperació Policial i Duanera (CCPD) del Pertús per si intentava passar la frontera, amb controls per tot arreu. Finalment, l'han localitzat al municipi d'Albons.

A la casa on s'han produït els fets hi ha la policia científica prenent mostres, agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona i la comitiva judicial, a l'espera que arribi la funerària, per fer l'aixecament del cadàver.

Paral·lelament, s'ha activat el servei d'atenció psicològica a l'escola del municipi, que es troba a escassos 20 metres d'on s'han produït els fets. La família feia temps que vivia al municipi.

El jutjat número 1 de la Bisbal d'Empordà s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari.