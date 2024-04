La jutgessa investiga si Gerard Piqué va pagar a Rubiales des de comptes andorrans

La jutgessa de Majadahonda (Madrid) que investiga l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales pels seus negocis suposadament corruptes indaga gairebé un centenar de comptes bancaris de l'exfutbolista català del Barça Gerard Piqué pels negocis amb ell. En concret, vol saber si Piqué va pagar a Rubiales comissions irregulars a canvi de dur la Supercopa de futbol a l'Aràbia Saudita. Arran de les investigacions de la Guàrdia Civil, la jutgessa ha enviat comissions rogatòries a Andorra per recopilar informació sobre els moviments en 89 comptes i 27 societats de Piqué, tal com consta a les resolucions judicials recollides al sumari avançat per alguns mitjans.

A més de Piqué, la instructora reclama informació de Rubiales, així com de persones de la seva confiança vinculades a la federació o als seus negocis particulars. La magistrada vol conèixer els moviments dels comptes bancaris davant de les sospites que l'exjugador va fer negocis amb Rubiales per portar la Supercopa de futbol a l'Aràbia Saudita. En el marc d'aquesta investigació, la jutgessa també va remetre una comissió rogatòria a Andorra per reclamar informació a Mora Bank, sobre un compte del qual és titular FC Andorra Sade, propietat de Piqué. Segons consta a l'escrit, que les autoritats andorranes van acceptar parcialment, per aconseguir portar la Supercopa a Aràbia es van signar diversos contractes entre la RFEF i la part saudita, "apareixent entre els signants i beneficiaris Gerard Piqué, en nom de Kosmos Holding SL, matriu d'un grup de societats, entre les quals hi ha Kosmos Football".

El que volen esbrinar els investigadors és el destí dels fons provinents del compte de Kosmos Football, en què "s'han cobrat comissions d'èxit abonades per Sela Sport Company (4 milions d'euros per any) en contraprestació pels serveis d'intermediació prestats a les negociacions amb la RFEF per a la disputa de la Supercopa d'Espanya en territori saudita". De l'anàlisi elaborada per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil del compte bancari titularitat de Kosmos Football, conclouen que la principal font d'ingressos eren les transferències internacionals de divises provinents de l'entitat saudita Sela. A més recullen que la "immensa majoria" dels pagaments emesos tenien com a destinataris a altres societats del grup Kosmos.

L'Agència Tributària ha verificat que consten declarats els pagaments de Sela Sports Company a Kosmos, així com la sortida de part d'aquests fons amb destinació a Andorra, entre el 2019 i el 2021. Davant d'aquesta informació, els agents han tornat a demanar més informació a les autoritats andorranes per ampliar la informació sobre els comptes del hòlding empresarial de Piqué. Els investigadors també analitzen perquè Kosmos va transferir 5,3 milions d'euros al FC Andorra després de les transferències de Sela. Per a la Guàrdia Civil, els diners cobrats de Sela han anat en gran part a finançar el FC Andorra i transferir diners a altres comptes del hòlding. Tot i això, per ara no s'ha detectat el pagament a alts càrrecs de la RFEF amb aquests diners.